K nehodě 28tunového tahače do Rohozné vyjížděli hasiči časně ráno. Tahač převážející plechové prahy a obaly skončil svou jízdu nárazem do domu a plotu.

"V nádrži bylo asi 900 litrů nafty a při kolizi došlo k porušení nádrže. Hasiči se snažili zatmelit poškozenou nádrž, aby neunikalo do zahrady velké množství pohonných hmot. To se bohužel nepodařilo, a tak museli postupně nádrž přečerpat do náhradních nádob, uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková s tím, že událost byla oznámena také pracovníkům odboru životního prostředí.

Hasiči také spěchali k nehodě vozu do Třemošnice. Řidič s osobním autem sjel ze silnice a narazil do stromu. Z auta vytékaly provozní náplně. Hasiči zamezili úniku, zajistili automobil proti vzniku požáru. "Řidič utrpěl zranění a byl předán do péče zdravotníků. Přesné příčiny nehody vyšetřují policisté," dodala Horáková.