Oblastí, kde dochází ke střetům se stromy, je v Pardubickém kraji více. Například na silnici u obce Předhradí na Chrudimsku za posledních deset let podle údajů policie skončilo nárazem do stromu 10 nehod, při nichž se 22 lidí zranilo a jeden zemřel. Jednalo se o motorkáře, který vezl spolujezdce.

Za nárazem do stromu obvykle stojí chyba řidiče. Zpravidla se jedná o nepřiměřenou rychlost.

„Je to tak, tady je auto ve stromu každou chvíli. Ta zatáčka kope, navíc je u rybníka, takže to často namrzá a je to hned,” potvrdil místní obyvatel Karel Novotný.

Dalším takovým místem je silnice z Chrudimi do obce Kočí. „Jezdí tu hrozně rychle. Vůbec jim nedochází, že je tady vedlejší silnice,” popsal Miroslav Janeba, který trasou projíždí každý den do práce. Na tomto místě v letech 2010 až 2021 došlo k 13 nehodám, při kterých se zranilo 11 lidí. Škoda činila přes 600 tisíc korun.

Podle dopravních expertů je v drtivé většině takových nehod na vině řidič. Ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý upozornil, že klíčová je rychlost vozidla. „Z psychologického hlediska lze stromy v bezprostřední blízkosti silnice označit barvou či reflexními odrazkami. Je nutné si uvědomit, že stromy nejsou tou bezprostřední příčinou dopravních nehod, mají však vliv na jejich následky,“ zdůraznil Zlý.

Nezkušení řidiči

Důležitá je i zkušenost. Podle Tomáše Neřolda z Besipu se v České republice v letech 2010 až 2021 po nárazu do stromu zabilo 25 lidí a dalších 41 těžce zranilo vinou řidičů ve věku 18 až 24 let. „Nezkušenost v případě srážek se stromem je ze statistik zřejmá. Nejtragičtější bilance vůbec evidujeme u řidičů s praxí v řízení jeden rok,” popsal Neřold.

Vedoucí oddělení přestupků pardubického magistrátu Leoš Staněk si také myslí, že nebezpečné nejsou stromy u silnic, ale řidiči. „Měli by hlavně předvídat, přizpůsobit rychlost a styl jízdy počasí, podmínkám a podobně,“ uvedl.

Podle analýzy společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod, jsou rizikové úzké silnice, které nejsou dimenzované na větší provoz. „Navíc okolní porost těchto silnic druhé a třetí třídy není vždy udržovaný, jak by možná měl být. To nám v kombinaci s rizikovým chováním řidičů umožňuje detekovat konkrétní rizikové úseky srážek se stromy,“ řekl za DataFriends Jan Chalas.

Podle analytiků riziko srážky se stromem hrozí nejčastěji kolem šesté hodiny ranní během aktuálních podzimních a zimních měsíců.

Vývoj počtu nehod podle Portálu nehod.Zdroj: Portál nehod

Příklady rizikových míst v Pardubickém kraji v období let 2010-2021:

Místo: Silnice č. 17 mezi Chrudimí a Kočím

Nejčastější příčina: Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

Počet nehod: 13

Výše škody: 788 600 korun

Zraněno: 11 lehce zraněných

Úmrtí: 0

Místo: Silnice číslo 358 mezi obcemi Lažany a Předhradí

Nejčastější příčina: Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

Počet nehod: 10

Výše škody: 671 000 korun

Zraněno: 21 lehce zraněných, 1 těžce

Úmrtí: 1

Místo: Silnice číslo 315 u Ostrova

Nejčastější příčina: Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

Počet nehod: 3

Výše škody: 2 miliony korun

Zraněno: 1 lehce zraněný, 3 těžce

Úmrtí: 0