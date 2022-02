Tři jednotky požární ochrany zasahují právě teď u nehody celkem čtyř vozidel v Chroustovicích na Chrudimsku.

Nehoda čtyř aut na Chrudimsku, jedna osoba je zraněná | Foto: JSDH Hrochův Týnec

Řidič jednoho vozu měl přejet do protisměru. Při této jízdě měl poškodit další tři auta. Poté narazil do stromu a skončil na střeše. Zraněna by měla být jedna osoba. Odstraňujeme následky nehody. Přesná příčina nehody je vyšetřována policisty. Projíždějte s opatrností.