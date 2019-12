U Panského rybníka u obce Jarošov (Toulovcovy maštale) zasahovaly v neděli 29. prosince v 17.32 hodin dvě jednotky hasičů – profesionální z Litomyšle a dobrovolná z Budislavi.

Do skal v Toulovcových Maštalích vyjížděli v neděli večer hasiči a záchranáři. | Foto: SDH Budislav

Hasiči zde hledali mladíka, který měl spadnout z výšky. Osoba byla po upřesnění místa nalezena. Mladík spadl asi z desetimetrové skály a nacházel se poměrně v nepřístupném terénu. Parta mladíků si měla vařit svařené víno a jeden z nich šel vykonat potřebu a následně mělo dojít k jeho pádu ze skály. Muž byl ošetřen a transportován na nosítkách po pěšině na lesní cestu a následně předán záchranné službě do péče a umístěn do sanitního vozu a převezen do nemocnice.