Na Základní škole Kamenná stezka v Kutné Hoře visí černá vlajka, u vchodu hoří svíčky. Právě sem chodil patnáctiletý chlapec, který s kamarády sedl v sobotu v noci do dodávky. Jejich jízda skončila u Kladrub nad Labem. Tragicky. Sedmnáctiletý řidič nezvládl řízení, narazil do stromu a ve vraku dodávky zemřel patnáctiletý kluk. Ostatní mladí lidé, mezi nimiž byl i čtrnáctiletý a šestnáctiletý chlapec a šestnáctiletá dívka, jsou těžce zraněni.

„V pondělí ráno jsem o tom informovala žáky i pedagogy. Poté jsme za našeho zesnulého žáka drželi minutu ticha," uvedla ředitelka Základní školy Kamenná stezka Andrea Melechová Ruthová. Vážnou nehodu nadále vyšetřuje policie. Jestli byl řidič pod vlivem alkoholu, jak tvrdí svědci, nechtějí policisté komentovat. „Vzhledem k tomu, že se jedná o osobu nezletilou, nebudeme k dalšímu prověřování poskytovat žádné další bližší informace,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská. Dodávka navíc neměla na silnici co dělat, protože byla vyřazena z provozu a někdo na ni dal registrační značky z jiného auta. I tím se policie zabývá.

Jízda party nezletilých skončila tragicky. V dodávce vyhasl jeden lidský život

Nehody, kdy havarují nezletilí řidiči, jsou v Pardubickém kraji jen ojedinělé. „Za posledních šest let jsme evidovali pouze jednu nehodu v roce 2019, kdy se 16tiletý řidič bez řidičského oprávnění při řízení motorového vozidla sám zabil a těžce zranil spolujezdce,“ dodala Janovská. Šestnáct bylo také řidiči vínového renaultu, který havaroval v červnu roku 2008 na silnici mezi Prosetínem a Mrákotínem na Chrudimsku. V pravotočivé zatáčce tehdy najel na pravou krajnici, potom dostal smyk, který nezvládl a vjel do příkopu, kde čelně narazil do stromu. Při dopravní nehodě se mladík těžce zranil a musel pro něj přiletět vrtulník záchranné služby.

DĚTI ZA VOLANTEM

Zhruba 42 procent českých řidičů sedlo za volant ještě před nástupem do autoškoly. Vyplývá to z průzkumu České pojišťovny, podle kterého se tohoto přestupku lidé nejčastěji dopouští ve věku 17 let. Pětina lidí přiznala, že poprvé řídila auto ještě před dovršením patnácti let. „ Zda za volant sedají nezletilí nejsme schopni říct. Statisticky sledujeme případné nehody a počty nezletilých řidičů, kteří byli hlídkami kontrolovaní. Vzhledem k tomu, že nehoda v Kladrubech je druhá za šest let, tak si dovolím říct, že se v Pardubickém kraji jedná spíše o výjimky,“ řekla Janovská.

DOPLNĚNO: Nezletilý řidič byl při nehodě vážně zraněn

O deset let více než šoférovi z Kladrub bylo řidiči, který letos v únoru řídil fabii v Litomyšli a havaroval. Ve voze tehdy uhořeli jeho tři kamarádi. Tragédie, při které zahynuly dvě dívky ve věku 22 a 23 let spolu s 18letým mladíkem, není stále dořešená. Podle informací Deníku zraněný muž skutečně auto řídil, policie ale zatím dále mlčí. „Vyšetřování pokračuje a zatím nebyl nikdo obviněn. Čekáme na znalecké posudky,“ informovala policejní mluvčí Janovská.

A o tom, že řízení nezletilých není nešvar posledních let, svědčí i nehoda z roku 1968, která se odehrála v Litomyšli na náměstí. Dva chlapci tehdy v Brně odcizili autobus a jeli se projet. Dojeli až do Litomyšle, na náměstí ale nezvládli zatáčku a autobus napasovali do podloubí. Tehdy se naštěstí nikomu nic nestalo.