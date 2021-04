V Chrudimi se v pátek stala skutečně kuriozní nehoda. Muž za volantem při vyjíždění z garáže poněkud nezvládl řízení, nejprve narazil do jiného auta a poté vjel až téměř do domu. Překážkou autu nebyly ani strmé schody před dveřmi řadové vilky.

Řidič nejprve narazil do zaparkovaného auta a poté po schodech vjel do domu. | Foto: HZS PK

Haló, je tu někdo? Přijel jsem na kávu…a na návštěvu jedině dveřmi. Tak by se dala při pátku komentovat tato nehoda, ke které došlo během dnešního dne na Chrudimsku. Ale nebudeme zlehčovat. Každopádně to nebylo asi zrovna nejlepší vyjíždění z garáže, protože při jízdě řidič nejprve narazil do zaparkovaného auta a poté do domu," uvedla mluvčí propfesionálních hasičů Vendula Horáková.