Společný zásah policistů a hasičů se uskutečnil 24. a 25. října. Pohřešovaná žena tehdy nebyla nalezena, ale byly při prohledávání toku řeky nalezeny části oblečení a osobní věci.

Policisté si ve středu opět vyžádali součinnost hasičů při opakovaném prohledání vodního toku řeky Chrudimky v souvislosti s pátráním po pohřešované osobě.

Prohledávání bylo rozděleno do dvou úseků. První část hasičů prohledávala spolu s policisty řeku od Chrudimi do Mnětic na člunu a druhá část pročesávala břehy pěšky. Do zásahu byl zapojen i hasičský dron.

"Celý zásah byl bohužel ukončen nalezením lidského těla v Chrudimi nad jezem řeky Chrudimky. Zda šlo skutečně o ženu, po které bylo vyhlášeno pátrání, potvrdí až testy DNA," zní ve zprávě Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Mluvčí krajského ředitelství Policie ČR má k případu strohé vyjádření. "Mohu potvrdit, že v řece Chrudimce bylo nalezeno lidské tělo," uvedla mluvčí Dita Holečková. Pohřešovaná Eva H. je stále zanesena do policejní databáze, takže skutečně není definitivně potvrzeno, že jde právě o tuto ženu. Lidé i přesto už nyní na sociální síti vyjadřují upřímnou soustrast pozůstalým.