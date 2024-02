/FOTO/ Čtyři výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, ale také tým specializovaných činností vyslalo operační středisko v sobotu 3. února k nehodě pěti osobních aut na Chrudimsku. Aktivována byla i Letecká záchranná služba Královéhradeckého kraje.

Z vážné nehody mezi Rohoznou a Novou Vsí. | Foto: ZZS Pardubického kraje

„Na místě nehody se nacházelo dvanáct účastníků. Po vyšetření všech osob záchranáři převezli tři zraněné do Pardubické nemocnice,“ informovala v neděli Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje na svém facebooku.

Auta havarovala v sobotu kolem půl třetí hodiny odpoledne na silnici I/37 za Trhovou Kamenicí, v úseku mezi Rohoznou a Novou Vsí. Karambol si vynutil dočasnou uzavírku silnice.

První vůz - Škoda Octavia podle policie zastavil, za ním pak zůstala stát další auta. V tu dobu se k nim již blížilo další auto značky Volkswagen a to do posledního narazilo. Odražený vůz pak narazil do auta před sebou. Tím to však neskončilo, Volkswagen totiž ještě vjel do protisměru a čelně se srazil s vozem Citroën. Další auto přijíždějící od Rohozné skončilo v příkopu.

„Na místo vyrazili profesionální jednotka z Chrudimi a Hlinka, dobrovolná z Trhové Kamenice. Na místě události byly zraněné 3 osoby. Ty si ihned po příjezdu převzala do péče zdravotnická záchranná služba. Vzhledem k počtu vozidel a nehodové situaci byla komunikace po dobu zásahu a šetření uzavřena. Hasiči pomohli s vytažením vozidel z příkopů, naložením vozidla na odtahovou službu a uklidili místo dopravní nehody,“ uvedli hasiči v neděli na svém facebookovém účtu.

Zdroj: Romana Netolická