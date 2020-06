Po nárazu auto vzplálo, žena utrpěla zranění

Na operační středisko hasičů o víkendu po druhé hodině ranní volal o pomoc řidič vozidla, který u obce Běstvina sjel do příkopu a narazil do stromu. Během hovoru začal automobil hořet, to už naštěstí byly obě osoby mimo vozidlo.

Foto: HZS Pardubického kraje