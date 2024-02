V chrudimské MŠ Na Valech praskla zátka v rozvodu vody v prvním patře, voda vytopila přes strop celé přízemí.

Vytopená mateřská škola | Foto: HZS PK

"Tři jednotky hasičů mířily do mateřské školy v Chrudimi, kde vytékala voda z vchodových dveří. Hasiči zjistili, že došlo k prasknutí zátky v rozvodu vody v 1. nadzemním podlaží. Nasazen byl vysavač k vysátí a následně vyklizení vody. Na místo se dostavil zástupce města i ředitelka mateřské školy, kteří budou nastalou situaci řešit. My věříme, že se snad brzy děti do své školičky vrátí," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Vytopená mateřská školaZdroj: HZS PK