"Po příjezdu na místo hasiči ihned museli ze zdemolovaných vozů vyprostit pět osob. Celkem bylo zraněno osm osob, z toho dva vážně. Mezi zraněnými byly i děti. Povolán byl i vrtulník Letecké záchranné služby, který rozhodně neodlétl prázdný," informovali hasiči. Ti také museli řešit únik provozních náplní z havarovaného vozu, uniklé látky posypali sorpčním materiálem a událost bude řešit odbor životního prostředí.

Další těžká nehoda se stala odpoledne na silnici I/17 mezi Kočím a Chrudimí. "Řidička byla vyproštěna z vozu poté, co skončila svou jízdu nárazem do stromu. Předána byla do péče zdravotnické záchranné služby," dodávají hasiči. Silnice musela být na čas uzavřena.