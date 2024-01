Na chrudimskou Podhůru vyjížděla hned dvě hasičská auta se žebříkem, aby záchranáři pomohli žluně zelené, která se v koruně vysokého stromu zamotala do vlasce.

Záchrana ptáka | Foto: HZS PK

"Pestře zbarvený pták velikosti holuba žluna zelená se v úterý 2. ledna se dočkala pomoci hasičů, když se zamotala do vlasce. Do chatové oblasti nad rybníkem v osadě Podhůra v Chrudimi vyjížděly hned dva hasičské vozy. Hasiči po příjezdu ustavili výškovou techniku a ptáčka z vlasce vysvobodili. Žlunu zelenou, která je nádherným a relativně plachým ptákem, jsme zkontrolovali. Pták neměl žádná viditelná poranění, a tak jsme ho hned pustili do přírody," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.