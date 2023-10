Stařík v Hlinsku oslavil své 88. narozeniny s policejním vrtulníkem a záchrankou

Rozsáhlá pátračka se šťastným koncem v pondělí večer zaměstnala v Hlinsku na Chrudimsku polici, městské strážníky, kynology, policejní vrtulník i zdravotnické záchranáře. Hledal se vitální stařík, který právě slavil své 88. narozeniny. Odpoledne vyrazil vyvenčit svého psa, ale když se do večera nevrátil, jeho žena zalarmovala policii. Ne, muže skutečně nenašli zlitého pod stolem v nějaké hospodě, kde by oslavoval, jak by mnozí asi očekávali, ale zraněného na louce za městem, kde při venčení upadl a nemohl se zvednout.

Záběry z policejního vrtulníku při pátrání | Foto: Policie ČR