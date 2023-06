Tragédie. U Chrasti nedobrzdila 18letá motorkářka, zabilo ji auto v protisměru

/FOTO, DOPLNĚNO VYJÁDŘENÍ HASIČŮ/ Na přímém, rovném a rychlém úseku silnice z Chrasti do Skutče na Chrudimsku dnes v 15 hodin tragicky zemřela sotva 18letá motorkářka. Jela ve směru na Skuteč a nedobrzdila před pomalu jedoucími auty u odbočky na Hroubovice. Náraz do auta před ní ji odmrštil do protisměru, kde projížděla dodávka. Mladá žena na místě zemřela, resuscitace byla neúspěšná. Je to už druhá smrtelná nehoda motorkáře v regionu za poslední čtyři dny.

Tragická nehoda u Podlažic, 31.5.5023 | Foto: HZS PK