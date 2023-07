Tragédie v Hrochově Týnci. Řidič najel z parkoviště čelně do protější zdi

/FOTO/ Smrtí řidiče skončil dnes ráno náraz do zdi na okraji Hrochova Týnce. 69letý řidič peugeotu vyjížděl z parkoviště a napálil to přímo do protější zdi. Byl na místě mrtvý, přivolaný vrtulník letecké záchranky odletěl prázdný.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tragický náraz do zdi v Hrochově Týnci, 26.7.2023 | Foto: Policie ČR