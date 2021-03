„Shodli jsme se na požadavku na instalaci závor se zaječickým starostou. Těch tragédií je tady najednou moc a za poslední dva roky to navíc nejsou jediné nehody. Oslovíme se žádostí Správu železnic,“ řekl starosta Chrudimě František Pilný.

„Od počátku roku 2019 se tady už staly tři nebo čtyři nehody, z toho dvě smrtelné. Závory by to vyřešily,“ přidal se starosta Zaječic Robert Pavlačič. Podotkl, že se přitom jedná o okrskovou silnici s malým provozem.

Podle místních přitom přejezd není nepřehledný. Minimálně ze směru od Zaječic, odkud ve čtvrtek odpoledne přijíždělo i auto, které smetl projíždějící spěšný vlak.

„Odsud je skutečně pěkný rozhled, nechápu, co se mohlo stát. Ale z druhé strany, od Smrčku a Bítovan, je příjezd k přejezdu kvůli zatáčce zarostlé stromy těsně před přejezdem zrádný,“ uvedl Pavlačič. Právě od Smrčku přijíždělo auto s dvoučlennou osádkou, které vlak smetl předloni na konci března.

Teď ve čtvrtek Škoda Octavia přijíždějící od Zaječic vjela přímo před projíždějící vlak, ten ho před sebou táhnul asi 200 metrů. Devětatřicetiletý muž a dvaačtyřicetiletá žena zemřeli na místě.

Šlo o místní, kteří přejezd velmi dobře znali, a lidé tak o to víc spekulují nad příčinou tragického selhání. U přejezdu už vzniklo pietní místo s křížem a plné svíček, vzkazů a květin.

Podle starosty Zaječic se tu nehody začaly stávat poté, co byla velká část spojů z Pardubic na Havlíčkův Brod převedena na spěšné vlaky a na zdejší zastávce nacházející se přímo u přejezdu přestaly zastavovat. Řada pochybností ale trvá i nad předloňskou tragédií, kdy auto s dvěma mladými lidmi přijíždělo z opačného směru.

„V každém případě, kdyby tam závory byly, tak by těm tragédiím zabránily. To prkno by řidiče zastavilo,“ podotkl starosta Pilný.

Ve fotogalerii přikládáme i letecký snímek situace přejezdu.