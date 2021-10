"Na místě jsou profesionální hasiči z Chrudimi, kteří zajistili místo zásahu, automobil proti požáru a drobný únik provozních kapalin. Řidiče, který cestoval sám, odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice," uvedla mluvčí krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Vendula Horáková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.