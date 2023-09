/DOPLNĚNO VYJÁDŘENÍ ZÁCHRANKY, FOTO/ Napojení Slatiňan na konec obchvatu ve směru na Nasavrky se dnes odpoledne po 15. hodině opět stalo místem vážné nehody. Přistával tu i vrtulník, zasahovalo tu několik sanitních vozů. Na místě bylo po střetu tří aut šest zraněných včetně jednoho dítěte. Muž transportovaný do fakultní nemocnice bohužel svým zraněním při letu podlehl.

Nehoda u Slatiňan, 20. 9. 2023 | Foto: HZS PK

"Na místě byli tři zranění lehce a tři těžce. Tři osoby s lehčím zraněním byly transportovány do nemocnice v Chrudimi, ostatní do hradecké nemocnice, přičemž jeden z nic letecky," uvedla mluvčí pardubické krajské zdravoitnické záchranky Alena Kisiala.

Už před tím se k nehodě vyjádřili hasiči a policie.

"K nehodě celkem tří osobních automobilů do Slatiňan (části Kunčí) vyjížděly dvě jednotky hasičů ve středu 20. září v 15.12 hodin. Po příjezdu na místo události hasiči započali s vyprošťováním všech osob. Celkem bylo zraněno 5 osob, mezi kterými bylo i dítě. Zraněné osoby si převzala do péče zdravotnická záchranná služba. Vrtulníkem letecké záchranné služby byla jedna z nevíce poraněných osob transportována do nemocnice. Provoz je v místě události řízen policisty kyvadlově. Jsme stále na místě a odstraňujeme následky," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Podle původních informací Deníku nebyl nikdo zraněn vážně a všichni cestující byli při vědomí. Bohužel další informace vše zvrátily. Muž transportovaný vrtlníkem do fakultní nemocnice v Hradci Králové během letu zemřel. Podle našich informací šlo o muže ze Škody Superb.

Je to již dnešní druhá tragická nehoda v regionu:

Dnes kolem 15. hodiny došlo na výjezdu ze Slatiňan na silnici 1/37 k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Na místě došlo ke zranění celkem pěti osob z toho jedno dítě. Z místa nehody byla letecky transportována do FN HK jedna dospělá osoba. Ostatní zranění byli transportováni pozemní cestou do nemocnice," uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Napojení obchvatu na konci Slatiňan je častým místem dopravních nehod.