Nejspíš kvůli závadě na palivové soustavě shořela dnes dopoledne v Řestokách dodávka. Od motoru se plameny rozšířily i na úložný prostor.

Požár dodávky v Řestokách | Foto: HZS PK

"Do Řestok na Chrudimsku vyjížděly ve středu 21. února dopoledne dvě jednotky hasičů, profesionální z Chrudimi a dobrovolná z Chrasti. Důvodem výjezdu jednotek byl požár dodávky. Plameny se rozšířily z motorové části vozu do kabiny a dále i do úložného prostoru. Z vozu unikly provozní kapaliny. Hasiči zabránili rozšíření látek do okolí pomocí sorpčních hadů a sorbentu. Na místo byli přivolání i pracovníci životního prostředí. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností závada na palivové soustavě. Škoda nebyla dosud vyčíslena," uvedla mluvčí profesionálních hasičů Vendula Horáková.