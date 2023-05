/FOTO/ Po středečním odpoledním pádu mladé vzrostlé borovice při poryvu větru na cyklostezce u Chrasti na Chrudimsku zemřel na místě čtyřiasedmdesátiletý cyklista. Jeho o deset roků mladší manželka, která šla vedle bicyklu pěšky a musela být po pádu stromu resuscitována, podlehla na následky zranění po leteckém transportu ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Tragédie: U Chrasti strom zabil cyklistu | Video: Kamil Dubský

"Bohužel i ona nakonec podlehla svým zraněním. U obou zemřelých kriminalisté nařídili soudní pitvu," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Nešťastnou událost prověřují chrudimští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. "K posouzení stavu stromu byl přibrán i znalec z oboru dendrologie a arboristiky," dodala mluvčí.

Manželé měli s sebou na vycházce turisty i rodinami s dětmi vyhledávanou stezkou i pět psů. Jeden z nich se po tragédii zaběhl.

Manželský pár pochází z Řestok, kde jsou lidé z tragické smrti bývalého starosty Milana Matušky a jeho ženy Lenky zdrceni. Na budově obecního úřadu od čtvrtečního poledne visí černý prapor.

Psali jsme včera:

Tragédie: U Chrasti strom zabil cyklistu. V nemocnici poté zemřela i jeho žena

"V mysli i srdcích zůstane vzpomínka na bývalého starostu obce pana Milana Matušku a jeho manželku Lenku. Vzpomínka na starostu, který převzal řízení obce do rozbouřené 'polistopadové' doby a nastartoval rozvoj a rozkvět obce Řestoky. Nikdy nezapomeneme ani na jeho paní, která byla celou svou duší vášnivou chovatelkou a cvičitelkou psů. Vedení, zastupitelstvo i občané obce vyslovují hlubokou soustrast dětem a nejbližším příbuzným," řekl v reakci na tragédii místostarosta Řestok Martin Dian.

Úzká silnice ve směru od Chacholic do Podskály je vyhledávaným místem cyklistů a pěších, kteří si chtějí užít pohodovou vycházku krásnou přírodou. Místo, kde manželé Matuškovi nalezli smrt, je nyní obehnané policejní páskou. Strom, který se náhle zřítil k zemi, leží na zemi i s vyvrácenými kořeny. Laickým pohledem mladá vzrostlá borovice je rozříznutá na dvě poloviny a důvod, proč se zřítila, budou hledat odborníci zaměření na arboristiku a dendrologii.

Je třeba zvážit i to, že ve středu odpoledne foukal opravdu silný vítr.

Zdroj: Kamil Dubský

"Byl to velký fičák, měl jsem strach, že mi shodí tašky ze střechy," potvrdil kolemjdoucí muž, který žije nedaleko.

Manželé se vydali na procházku na Podskálu s pěticí svých psů, Lenka Matušková měla chovatelskou stanici Bearded collií a ve svém životě pomáhala i psům jiných ras. Zřícený kmen zvířata vyděsil, a tak na místo přijela odchytová služba Unie práv zvířat. Jeden hasič pomáhal uklidnit vystresovaného pejska a nakonec se mu to i přes několikeré pokousání povedlo. "Jsou nešťastní, nevědí, co se děje. Je to hrozné," řekla Diana Šlechtová z Unie práv zvířat.

O dalším osudu osiřelých psů budeme informovat.