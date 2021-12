"K události došlo 26. listopadu v 06:45 na silnici první třídy mezi Hlinskem a Kladnem asi 100 metrů za odbočkou na Vojtěchov. Strůjce této komplikace možná dodnes ani neví, co neupevněním a ztrátou nákladu zapříčinil," řekla mluvčí krajského ředitelství policie Eva Maturová.

Šoféři vozidel Ford Transit, Renault Master a Nissan QASHQAI doplatili na to, že ve tmě překážku v komunikaci neviděli. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Alkohol byl na místě u poškozených řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou. "Jak a na které firmě ztrátu součásti nákladového prostoru námi hledaný řidič vysvětlil, to zatím nevíme, ale třeba nám to právě díky svědkům poví. Pokud víte, kdo se vrátil bez této části návěsu, nebo cokoliv jiného vypovídajícího o nehodě, volejte kolegům z chrudimského dopravního inspektorátu na číslo 974 572 250, nebo na 974 572 262. Využít můžete i tísňovou linku 158. Děkujeme," vyzvala Eva Maturová.