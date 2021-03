KDY: neděle 7. března

KDE: vilem500.cz



Koncertem, který je prologem k letošnímu ročníku festivalu Pardubické hudební jaro, bude v neděli zahájen také program 500 let renesance ve východních Čechách. V současné situaci zatím pouze on-line. Diváci se od 19 hodin mohou těšit na koncert nazvaný Fortuna Volubilis v podání vokálně instrumentálního renesančního souboru Ensemble More Maiorum a sopranistky Hany Blažíkové. Koncert můžete sledovat prostřednictvím sociálních sítí, odkaz najdete na www.pardubickehudebnijaro.cz nebo na https://vilem500.cz/.

„Letošní rok se v Pardubickém kraji nese v duchu renesance. Připomínáme si 500. výročí úmrtí Viléma z Pernštejna a do programu nazvaného 500 let renesance ve východních Čechách je připraveno na 70 zajímavých akcí. Uvidíme, v jaké míře se budou moci uskutečnit letos, nebo zda se některé přesunou do dalšího roku. Pardubické hudební jaro přispělo třemi tematickými koncerty a první z nich je připraven k odvysílání z rytířského sálu Zámku Pardubice v neděli večer. Inspirací byla zdejší renesanční nástěnná malba Fortuna Volubilis, neboli Štěstěna vrtkavá. Přímo před ní také hudebníci hrají skladby, které v těchto prostorách pravděpodobně zněly i v době Pernštejnů. Některé vznikly ve stejné době jako tato malba,“ říká náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Soubor Ensemble More Maiorum pod uměleckým vedením Jakuba Kydlíčka se věnuje právě gotické a renesanční hudbě. Jeho výraznou tváří je sopranistka a harfistka Hana Blažíková, jejíž hlas se krásně nese historickými prostory zámku.