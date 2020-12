KDY: od úterý do pátku od 8:30 do 18:00

KDE: Městská knihovna Chrudim

Městská knihovna Chrudim otevřela výdejní okénko.

Funguje na základě předchozí objednávky. Objednávat můžete prostřednictvím vašeho čtenářského konta, kde si vytvoříte rezervace, emailem nebo telefonicky.

Pokud využijete elektronickou cestu, vždy vyčkejte na potvrzující email s informací, že je pro vás knížka připravena. Telefonické objednávky knihovna připraví do druhého dne. Výdejní okénko (dveře do vestibulu) knihovny je otevřeno od úterý do pátku od 8:30 do 18:00, pobočky budou fungovat v jejich obvyklou otevírací dobu.

Kontakty pro objednávky: 469 620 223 – oddělení pro dospělé, Filištínská ulice

736 656 456 – dětské oddělení, Filištínská ul.

469 632 226 – pobočka Topolská

469 639 251- pobočka U Stadionu

mvs@knihovna-cr.cz