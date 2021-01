KDY: kdykoliv

KDE: www.knihovna-cr.cz

Dle nařízení vlády bude chrudimská knihovna až do odvolání zavřená. Výpůjčky budou prodlužovat podle aktuální situace, bibliobox zůstává v provozu. Když si nemůžete přijít pro klasickou knihu, zkuste si půjčit elektronickou. A jak se zapojit do eVýpůjček? Musíte být čtenářem knihovny a mít platný čtenářský průkaz bez pohledávek. Se stejnou emailovou adresou, kterou máte uvedenou ve čtenářském kontě knihovny, se zaregistrujte na stránkách www.palmknihy.cz. Stáhněte si aplikaci eReading do čtecího zařízení. Přihlaste se do on-line katalogu knihovny a u vybraného titulu zvolte tlačítko „Půjčit e-knihu“. Výpůjční lhůta je 31 dnů a lze půjčit 4 tituly za měsíc. Po měsíci se vám výpůjčka z vašeho zařízení smaže.