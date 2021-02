KDY: od dubna

KDE: Kladruby nad Labem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Pardubickém kraji. Největší zájem mají turisté o prohlídku stájí, ale je možné navštívit také kočárovnu s muzeem, zámek, lesovnu a rozhlednu. Pokud to aktuální situace dovolí, otevře se hřebčín pro návštěvníky opět v dubnu a vítat je bude každý den kromě pondělí. Národní hřebčín Kladruby nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň je domovem nejstaršího původního českého plemena koní – koně starokladrubského. Více než 300 let byl pak císařským dvorním hřebčínem, který zajišťoval koně pro císařský a královský dvůr v Praze a ve Vídni. Roku 1579 totiž nechal císař Rudolf II. povýšit původní koňskou oboru na císařský dvorní hřebčín. Nechal si zde také postavit zámek v renesančním slohu, jehož půdorys připomínal písmeno L. K zámecké budově byl přistavěn i kostel. Zámecký areál později postihl požár. Obnoven byl za Josefa II. V letech 1836 až 1844 přibyly nové empírové stáje. Pokud se vám nechce čekat do dubna, za procházku stojí i krajina kladrubského Polabí.