Nový rok nám přichystal sněhovou nadílku, hurá ven! Ale na koho nezapomeneme? Přece na zvířátka. Kdo přikrmuje lesní zvířata pravidelně, ví, že to není tak jednoduché. Kdo jim chce přilepšit z běžných domácích zásob, ať se raději přesvědčí, že to dělá správně, aby zvířátkům neublížil. V DDM Chrudim zvířátkům ozdobili malý stromeček – na provázky navázali jablíčka, mrkvičky a kousek uzené kůže ze špeku a lojové koule pro ptáčky, můžete to zkusit také. Pár zásad pro přikrmování lesních zvířat – ovoce (jablka, hrušky, švestky) a zelenina (mrkev, brambory, řepa) – nesmí být plesnivé! Pečivo důkladně vysušené, nikdy ne plněné (buchty, kooláče) a nikdy plesnivé. Nemělo by namoknout. Obilí – pouze oves. Seno, slámu, větve – mohou zvířata kdykoli a uvítají i kaštany, žaludy a bukvice.