KDY: kdykoliv

KDE: spolek Nevypusť duši

ZA KOLIK: od 100 Kč

Přednáška Duševní zdravověda spolku „Nevypusť duši“ představí základy duševní hygieny a prevenci syndromu vyhoření a vysvětlí, proč je péče o psychiku stejně důležitá, jako o fyzické zdraví. Seznámí účastníky s praktickými tipy, technikami a metodami, a mohou se také těšit na krátkou ukázku jedné z nich, a to mindfulness. Na závěr se dozví o možnostech pomoci v případě, že to jde s duševním zdravím z kopce, odnesou si základní kontakty na poli psychologické pomoci a budou vědět, co od těchto služeb očekávat. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna od 18 hodin, najdete ji na goout.net. Vstupné je od 100 korun.