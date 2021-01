KDY: kdykoliv

KDE: Seč na Chrudimsku

Okolí přehradní nádrže Seč patří k nejhezčích a také nejnavštěvova­nějších místům v Železných horách. Během nenáročné túry (náročnost samozřejmě závisí hodně také na aktuálním ročním období a počasí) okolo nádrže navštívíte nejhezčí místa, která tato lokalita nabízí. Míst, odkud vyrazit na výlet, je více, ale doporučujeme vydat se třeba po žluté značce přímo z Kempu Pláž u městečka Seč. Ta vás dovede až na rozcestí u přehradní hráze. Dále se vydejte po zelené a následně po modré značce tunelem pod zříceninou hrádku Vildštejn, přes těleso přehradní hráze, až ke zřícenině hradu Oheb. Zřícenina se nachází na skalním vrcholku v lesích a její prohlídka určitě stojí zato. Navíc je odtud nádherný výhled na velkou část sečské přehrady a ostrov. Pokračujte po modré značce a lesní cestou se dostanete do rekreační oblasti Ústupky, jděte dále podél přehradní nádrže až k lávce „Na Pilce“. Odtud se dostanete po žluté značce do Klokočova. Tady si nenechte ujít 1000 let starou Klokočovskou lípu. Z Klokočova následujte červenou značku. Cestou minete barokní lovecký zámeček, sejdete k břehu nádrže, minete legendární trampskou hospůdku „Pod Drnem“ v Hoješíně a také malý židovský hřbitov poblíž. Z rozcestí Čáslavské chaty pak pokračujte zpět do kempu, který byl výchozím bodem výletu.