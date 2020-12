KDY: kdykoliv

KDE: www.chrudimsobe.cz

Před oponou, za oponou nikdo nesmí hrát… Ale s Chrudimskou besedou, která na svých webových stránkách www.chrudimsobe.cz připravila předvánoční soutěžní kvíz, můžete hrát až do Vánoc! Každé úterý a čtvrtek vám položí jednu otázku z oblasti chrudimské kultury, soutěž trvá do čtvrtka 17. 12. (ale zapojit se můžete i v průběhu). Otázky jsou zveřejňovány 2x týdně. V pátek 18. 12. proběhne slosování, do kterého budou zařazeni ti soutěžící, kteří správně zodpoví minimálně 10 kvízových otázek. Odpovědi zasílejte do soukromé zprávy uživateli Chrudimská beseda (Facebook) nebo e-mailem cermakova

@chbeseda.cz průběžně, nebo je zašlete hromadně do čtvrtka 17. 12. Vítěz slosování se může těšit na věcné ceny.