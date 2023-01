Že Beksa dorovnala dvouciferné manko, že se ve druhém poločase hrála napínavá přetahovaná o každý bod s minimálními rozestupy ve skóre?

To je zapomenuto.

Zato dění v koncovce?

Za stavu 89:86 hosté sehráli poslední útok, Čolak se trefil za tři body a každý počítal s prodloužením.

Ale omyl.

Domácí vzali time out, rozehráli z boku hřiště, rozhodčí Dombrovský píská faul Vyorala na Mareše a časomíra se zastavuje na údaji 0,2 vteřiny před koncem!

Rozhodčí Baloun nato uděluje vzteky explodující pardubické lavičce diskvalifikační chybu, Kolín suverénně proměňuje všechny čtyři šestky a místo prodloužení se raduje z vítězství.

I to stává stává v basketbale…

BC Geosan Kolín – BK KVIS Pardubice 93:89 (26:22, 45:45, 64:67)

Adam Konvalinka, trenér Kolína: Po středečním utkání proti Nymburku znovu přišlo hodně fanoušků, i těch z Pardubic. Skvělá atmosféra a myslím si, že po dlouhé době jsme viděli skvělý zápas, a to z obou stran. Bylo to hodně basketbalové, o výsledku rozhodoval každý detail. My jsme byli šťastnější, kdy to na konci vypadalo, že utkání spěje do prodloužení. Měli jsme problém s obranou pick`n`rollu soupeře, šli jsme do zónové obrany, Pardubice se trefovaly, ale my dokázali, že teď jdeme nahoru a se štěstím jsme to urvali. Obrovsky důležitá výhra.

Ondřej Šiška, hráč Kolína: Porazili jsme velmi silného soupeře, jakým jsou Pardubice. Pro nás je to určitě dobře, jak už směrem k náladě v týmu, tak i k našemu postavení v tabulce. Utkání jsme začali dobře, hráli jsme přesně to, co jsme chtěli, hráli jsme zkušeněji, organizovaněji, vedli jsme o deset bodů. Nicméně potom přišla šňůra Pardubic, na kterou jsme nedokázali zareagovat a byl z toho dramatický zápas až do posledních chvil. Hosty jsme možná trochu zaskočily zónovou obranou, kterou jsme vytáhli ve druhém poločase. Ta si myslím, že nám hodně pomohla. V závěru jsme byli asi spíš ti šťastnější, za výhru jsme moc rádi.

Dino Repeša, trenér Pardubic: Gratuluji Kolínu k vítězství. Myslím si, že pro fanoušky to byl velice zajímavý a napínavý zápas, který na konci rozhodly detaily. My se teď co nejlépe připravíme na nejbližší utkání a zkusíme se vrátit na vítěznou vlnu.

Kamil Švrdlík, trenér Pardubic: Řekl bych, že pro nás to bylo nešťastné utkání. Myslím si, že v jeho větší části jsme měli mírně navrch, ale na konci jsme to nedokázali potvrdit nějakými správnými rozhodnutími v útoku, nebo získáním důležitých doskoků v obraně. Škoda také promrhaného vedení o pět bodů někdy v polovině poslední čtvrtiny. Když už pak utkání došlo do vyrovnané koncovky, tak rozhodly maličkosti a ty jsme zkrátka nezvládli.

Statistiky ze zápas zatím nejsou k dispozici kvůli výpadku technického zápisu.