Utkání dvou rozdílných poločasů. Na málokteré utkání sedí tahle charakteristika tak dokonale jako na to víkendové hrané v hale na Dašické. Ze skóre mínus šest domácí otočili na plus jednatřicet, to hovoří samo o sobě o tom, co se na palubovce dělo. Hlavně druhá čtvrtka přitom Bekse nevyšla. „V první čtvrtině jsme hráli rychle a dobře bránili, to je cesta, kterou chceme jít. Ve druhém hracím období nevím, co se dělo, moc jsme tam stříleli místo toho, abychom více atakovali vnitřní prostor,“ všiml si trenér Dino Repeša.