Začal jsem dobře tenhle rok, to je pravda. Řekl bych, že formu jsem si skvěle načasoval a jsem rád za všechny tyhle úspěchy z halových šampionátů. Snad to přeneseme s trenéry i do letní části sezony.

Těší mě to. Pro každého sportovce je tohle motivace. Vždy mě to povzbudí a vím, že se můžu nadále zlepšovat a třeba i další rok zaútočit na takové ocenění. Letos jsem se byl podívat i na sportovci roku Pardubického kraje, ale tam jsem se neumístil na bedně. Do osmého místa jsem však skončil.

Je to perfektní pocit, to vám nebudu lhát (úsměv). Mám z toho radost, že si mě tak i někteří kolegové a trenéři považují.

"Upřímně jsem spíš počítal s šedesátkou a v dvoustovce jsem doufal, že bych se mohl umístit do třetího místa. Nakonec to ale dopadlo skvěle," popisuje v rozhovoru pro Deník Adam Juliš.

Na halovém mistrovství jste vybojoval dvě zlaté medaile. Jednu na šedesáti a druhou na dvě stě metrech. Čekal jste, že to takhle zacinká?

Silnější si asi přijdete na 200 metrech, kde jste dokonce překonal český rekord ve vaší věkové kategorii…

To je těžké takhle říct. Mně se asi běhá lépe na dvoustovce, protože to je delší, a jak jsem vysoký, tak mám více času na to, se rozběhnout. Na šedesáti metrech to člověk kolikrát ani nestihne.

U mladých atletů se především má budovat všestrannost. U vás je důkazem i stříbrná medaile ze sedmiboje. Jak probíhal ten závod?

Začalo to šedesáti metry, kde jsem zaběhl čas 6.87, což byl dokonce můj osobní rekord. Následovala dálka, ve které se musím hodně zlepšit. V kouli jsem si o více než půl metru zvětšil rekord, takže to byl povedený závod. Další den mě čekaly překážky, ty se povedly taky musím říct. Je vtipné, že jsem zaběhl národní rekord, ale kluk který běžel se mnou, byl ještě o dvě setiny rychlejší. To byla trochu smůla, ale za ten výkon jsem rád. Pak jsem dělal tyč. V té se cítím hodně dobře, takže to se mi podařilo. Kilometr na závěr nevyšel dle představ, ale byla z toho celkově stříbrná medaile, takže panuje spokojenost.

Adam Juliš si po čtyřech medailích podmanil dorosteneckou kategorii v halové sezoně 2023/2024.Zdroj: archiv Adama Juliše

Vezmu sluchátka a jdu na to

Na co konkrétně byste chtěl se soustředit do budoucna?

Nejradši bych dělal víceboj, pokud to půjde všechno dobře a vydrží zdraví. Ale tyč by mě taky lákala.

Rozhodujete se, jakou disciplínu si vybrat i podle toho, jaká je v tom odvětví zrovna konkurence?

Ne, takhle by to nešlo. Musím si vybírat podle toho, co mě hlavně baví a v čem jsem dobrý. Konkurenci neřeším. Vždy chci být lepší než ostatní.

Řešili jsme skok o tyči. Z Chrudimi je také aktuálně jeden z nejlepších tyčkařů v republice, David Holý. Potkal jste se s ním ve vašem oddílu?

S Davidem se neznáme, protože je o několik let starší. Když on trénoval v Chrudimi, tak já byl ještě prcek.

Juliš zazářil na halovém mistrovství v Ostravě. Přivezl dvě zlaté a bronz

Aktuálně trénujete v Pardubicích?

Trénujeme v hale, ale já teď už chodím na Sportovní gymnázium a musel jsem změnit trenéra. Gympl nám totiž umožňuje, že můžeme trénovat dopoledne v hale a v létě na dráze. Jinak ale stále závodím za Chrudim.

Byl důvod přesunu na atletickou dráhu do Pardubic i to, že v Chrudimi nejsou natolik ideální podmínky. Samozřejmě myslím v zimní části sezony…

Máme tady na základní škole tunel, kde můžeme trénovat, ale v Pardubicích jsou ty podmínky samozřejmě lepší.

Máte radši tréninky nebo závody?

Mám radši závody samozřejmě. V nich mohu ukázat, co jsem si natrénoval.

Jak to máte s rituály?

Asi úplně nic speciálního. Jen si beru sluchátka a pustím si nějakou oblíbenou muziku. Pak jdu na to (úsměv).

Mladí atleti sklízeli bohatou medailovou úrodu. Na východ Čech šlo i pět zlatých

Přešel jste ze základní na střední školu. Jak to zvládáte kloubit s atletikou?

Zatím dobře. Gympl nám hodně vychází vstříc a máme možnosti trénovat v dopoledních hodinách. Známky nemám taky nejhorší (smích).

Co vás v následujících měsících čeká?

Letní sezona. Rád bych se dostal na mistrovství Evropy do Banské Bystrice. To je můj největší cíl.

Jaký máte atletický vzor?

Na tyči je to samozřejmě Duplantis. Ve víceboji jsem vždy sledoval Romana Šebrleho, to je legenda. Dokonce jsem se s ním i potkal na závodech, což byl pro mě skvělý zážitek.

V mládí vyhrála atletika

Nesmím opomenout to, že jste třetí z bratrů Julišů (Petr Juliš působí v Hradci Králové a Lukáš Juliš ve Sigmě Olomouc). Konzultujete společně například výkony?

S bráchy jsem v kontaktu a bavíme se o tom, jak se nám daří. Samozřejmě s Lukášem to je jiné, ten žije v Olomouci a nevídáme se tak často. S Petrem se potkáváme častěji a bavíme se o tom hodně. Navzájem jsme se vždy podporovali.

Vy jste se oproti sourozencům trochu minul povoláním. Co vy a fotbal?

Mě to moc nebaví popravdě. Samozřejmě na bráchy ale chodím a hlavně na Petra, když máme Hradec Králové tak blízko, to se musí využít (pousměje se).

Zkoušel jste v útlém věku hrát fotbal také?

Hrál jsem to zhruba dva roky, když jsem byl malý, ale nikdy mě to nechytlo (smích).

Oproti bratrům jste se sice minul povoláním, ale vaše rodina je jinak v Chrudimi známá po atletické stránce. Předpokládám tedy, že od mala bylo na výběr více sportů…

To je pravda. My všichni jsme si toho vyzkoušeli víc a bylo na nás, jak se rozhodneme. Od útlého věku jsme začínali na fotbalu, atletice, hokeji a tenise. Pak jsme dostali možnost si vybrat a u mě vyhrála atletika.

Osvědčená linka Chrudim - Hradec. Juliš s Votroky podepsal tříletý kontrakt

Zatím závodíte za Chrudim, ale byl nebo je ve hře přesun jinam?

Upřímně to zatím moc neřeším, ale do budoucna bych rozhodně rád šel někam jinam. Samozřejmě nejlepší by byla Dukla, to je sen každého atleta. Zájem o mě byl například z Hvězdy, ale zatím jsem spokojený doma v Chrudimi.

S tím je asi spojený i přesun do dospělé kategorie. Vás ale nejprve čeká skok do juniorů. Očekáváte náročný přesun?

Příští sezonu v hale už se budu pohybovat v juniorské kategorii. Přechod do dorostu jsem zvládl, jelikož jsem vyspěl a doufám, že mi stejně sedne i přesun mezi juniory. Nebude to ale nic jednoduchého. Hlavně v kouli bude velký skok, kde to bude o kilogram těžší.

Zkoušíte už teď v tréninku pracovat s juniorskými podmínkami?

Zatím ne. Jelikož se připravuji na letní sezonu, tak by to bylo kontraproduktivní. Soustředím se na tréninky, abych byl co nejlépe připravený teď.

Po halové sezoně nastala přestávka. Ještě stále trvá či už jste v plné zátěži?

Měl jsem chvíli přestávku, ale teď už po halové sezoně jsem zpátky v plné přípravě na léto, abych mohl zabojovat o co nejlepší umístění.

Stříbrné víceboje pro východočeskou atletiku. Třikrát na druhém nejvyšším stupni

Jak trávíte volné chvíle?

Podobně jako kluci v mojí generaci si rád zahraji na počítači hry a jinak se snažím odpočívat, že ležím.

Ještě zpátky k trénování. Jak vypadá takový běžný den Adama Juliše?

Ráno mi začíná škola, kde jsem do deseti hodin. Pak máme trénink do půl jedné a zpátky přesun do školy. Některé dny pak mám ještě odpolední tréninky a jindy volno. Je to časově náročné občas, ale baví mě to (úsměv).

Každý den se trénuje jiná disciplína?

Přesně tak. Výjimkou je hala, kde někdy stihneme i dvě, ale většinou se s trenéry soustředíme pouze na jednu konkrétní disciplínu.