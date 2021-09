Boccia je hra speciálně vytvořená pro lidi s nejtěžšími druhy pohybového handicapu. Vychází z pétanque a v jedné ze čtyř zdravotních tříd zápasí i sportovci, kteří nemohou míček sami odhodit. Ke hře mají asistenta, který jim nastavuje pomůcku – rampičku, po níž hráč míčky do hřiště vypouští jako po skluzavce. Adamovou asistentkou je člověk nejbližší – maminka Ivana. Jsou spolu sehraní opravdu skvěle a jak dokázali při tokijské paralympiádě, dokážou udržet i při velmi vypjatých okolnostech synchronizaci, ale také nervy.

Adam je borec. Jste skvělý tým. Bulím jak želva. To je jen několik reakcí přátel a fanoušků Adama Pešky z Rohovládové Bělé. Třiadvacetiletý sportovec, člen TJ Košumberk Luže, v úterý v boccii vybojoval zlatou medaili na paralympiádě v Tokiu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.