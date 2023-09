Zase ta Plzeň… Obehraná písnička, která chrudimským příznivcům i samotným futsalistům leze na nervy. Aby ne, však z posledních čtyř vzájemných zápasů odcházeli jako poražení. Jak je asi zřejmé, tak svěřenci trenéra Alecia nedokázali vyhrát ani poslední střetnutí, které Plzeň na domácí půdě vyhrála 6:2.

Chrudimští futsalisté nestačili opět na Plzeň. Ze západu Čech si odvezli prohru 2:6. | Foto: klub

Opatrný začátek se rychle změnil v horror pro chrudimský celek. Skóre v jedenácté minutě otevřel Vitinho, když po zemi prostřelil brankáře hostí. Netrvalo dlouho, konkrétně jednatřicet vteřin, a nekompromisní ranou zvýšil Rešetár.

Trenér Alecio se snažil zareagovat hrou bez brankáře, ale ani to nepřineslo ovoce a Vnuk zvýšil střelou do odkryté svatyně. Obraz hry se příliš nezměnil ani po přestávce. Západočeši šli rychle do pětibrankového vedení a bylo nadmíru jasné, že Chrudim opět vítězství nepřiveze.

Aleciovi svěřenci se však nevzdávali a snažili se alespoň o zlepšení skóre. Odměna za snahu přišla, když se prosadil David Drozd a Holý si vsítil vlastní branku. Plzeňskou dominanci však ještě potvrdil Vitinho, když potrestal hrubou chybu v rozehrávce hostů. Právě laciné chyby v obraně rozhodly o tom, že Chrudim nemohla přivést ze západu Čech tři body.

„Do utkání jsme vstoupili docela dobře, ale bohužel jsme soupeři nabídli dárky, které dokázal využít. O poločase jsme prohrávali vysokým rozdílem. Po pauze jsme přistoupili ke hře v pěti, dokázali jsme vstřelit dvě branky, ale další šance jsme již nedokázali využít. I kvůli tomu je naše prohra zasloužená,“ hodnotil zápas univerzál Tomáš Koudelka.

Na smutnění však není čas. Chrudimští futsalisté se musejí rychle oklepat, jelikož v neděli je čeká již první domácí střetnutí, v kterém přivítají v heřmanoměstecké hale nováčka z Chomutova.

1. FUTSAL LIGA: SK Interobal Plzeň – FK Chrudim 6:2 (3:0). Branky: 11. Vitinho (Kozár), 12. Rešetár (Kaká), 14. Vnuk (Holý), 22. Kaká, 24. Holý (Rick), 31. Vitinho (Kaká) – 31. D. Drozd (P. Drozd), 32. Holý (vlastní). SK Interobal Plzeň: Vahala (Němec, Fořt) – Holý, Rešetár, Vnuk, Knobloch – Rick, Kozár, Kaká, Vitinho – Mikuš, Buchta. FK Chrudim: Jackson (Špánik) – Koudelka, Slováček, Záruba, D. Drozd – Kubát, Max, André, P. Drozd – Balog, Everton, Formáček.