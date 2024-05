Emoce stříkaly proudem. Jak již bývá zvykem, tak mezi plzeňskými a chrudimskými futsalisty to jiskří. Jinak tomu nebylo ani ve třetím finálovém střetnutí. To lépe zvládli svěřenci trenéra Kopeckého, když vyhráli 2:1. Zápas nedotrénoval na chrudimské lavičce Alecio, když viděl dvě žluté karty a s tím spojenou červenou. Při odchodu se navíc ohnal po rozhodčím.

Chrudimský trenér Alecio nedotrénoval zbytek zápasu. | Foto: Kodl Cr

Obecně karty hrály velkou roli ve třetím finálovém zápase mezi Chrudimí a Plzní. Kvůli trestu nemohl totiž nastoupit v bráně domácího týmu Viktor Espindola a mezi třemi tyčemi ho tak nahradil devatenáctiletý Michal Špánik. Nutno říct, že od úvodních minut se nenudil, jelikož Plzeňští se rozhodli ho zásobovat ze všech možných pozic. Stejně jako v prvním finále šli Chrudimští do vedení, když úspěšnou akci zakončil Igor - 1:0. Svěřenci Marka Kopeckého ale do konce první půle srovnali, když se k míči po Rešetárově střele dostal Kaká a brazilský futsalista se nemýlil - 1:1.

Po přestávce se domácí tým rozhodl zkusit powerplay a Radim Záruba se postavil do pole jako brankář. Plzeň však dobře četla všechny situace a Aleciova družina se tak vedení nedočkala. Rozhodující moment tak přišel v 25. minutě střetnutí, kdy Špánik dokonale zlikvidoval Vnukovu šanci, ale následně v souboji fauloval a byla nařízena penalta, kterou Kaká proměnil.

Další průběh zápasu už nenabídl žádnou branku a vlastně ani příjemnou futsalovou podívanou. Spíše se jednalo o emotivní průběh, který nejvíce odnesl domácí trenér. Alecio totiž uviděl druhou žlatou kartu a při vytáhnutí červené karty se dokonce ohnal po rozhodčím.

Zdroj: Youtube

(Moment, kdy se trenér Alecio ohnal po rozhodčím v čase 1:32:00)

Zbytek střetnutí odkoučoval Max, ale Chrudim již nedokázala zvrátit nepříznivý výsledek a podruhé v domácím prostředí s Plzní prohrála. Interobal si veze na západ Čech mečbol, který může proměnit v pátek.

Radim Záruba (FK Chrudim): "Těžko se hledají slova, vedli jsme, dost to připomínalo ten první zápas. Bohužel to nevyšlo, co se dá dělat. Musíme se připravit na pátek, abychom sérii vrátili zpátky a pak už to tady doma zlomili. Power play nebyla špatná, ale zakončení jsme neměli z ideálních pozic. Bohužel to byly nástřely a střely z úhlu, které si obrana zvládla uhlídat a nedostali jsme se k žádné tutovce. Už jsme ukázali, že máme sílu na to, abychom to v Plzni zvládli, takže věřím, že to zvládneme a vrátíme sérii sem zpět."

Marek Kopecký (trenér Interobalu Plzeň): "Začali jsme velice dobře, šli jsme do Chrudimi velice dobře, měli jsme šance a závary, pak jsme bohužel dostali po našem rohu z brejku jeden gól. My jsme si ale před zápasem s klukama něco řekli a šli jsme si za tím. Chrudim samozřejmě reagovala s power play a klobouk dolů před klukama, jak jsme to vydrželi a ubránili. Klukům jsem říkal, že musíme být maximálně koncentrovaní a myslím si, že jsme to zvládli hlavně v našich hlavách. Máme druhý bod a přesouvá se to k nám, máme teď trochu delší čas na regeneraci."