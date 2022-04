Body: Walton 22, Vyoral 20, Vrankovič a Švrdlík po 15, Pekárek 7, Šafarčík 4, Burda a Shundel po 3 – Puršl 24, Mishula 13, Djuričič 11, Mickelson 9, Křivánek 8, Körner 7, Krakovič a Bálint po 6, Marko 3. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Kapaňa. Fauly: 23:20. Pět chyb: 39. Švrdlík – 34. Krakovič. Trestné hody: 22/14 – 29/22. Trojky: 7:9. Doskoky: 33:42. Diváci: 1047. Stav série: 2:2.

Po třetím utkání počítali větší ztráty brněnští basketbalisté, kteří přišli o Jakuba Nečase a hlavně Viktora Půlpána.

Skóre otevřeli sice hosté, ovšem Beksa kontrovala jedenácti body v kuse. Trenér Lubomír Růžička zareagoval oddychovým časem ještě před koncem třetí minuty. Moc mu aktivita nepomohla, neboť mu soupeř pláchl dvojciferně.

Pardubice objevily nečekaného střelce, když Antonio Vrankovič zaznamenal za sedm minut dvanáct bodů. Pomalu více než za předchozí tři zápasy dohromady.

V závěru úvodního dějství, ale domácím zrezla muška. Jejich trápení pokračovalo i na začátku druhého kvartálu. V součtu nerozvlnili síťku čtyři a půl minuty.

Brno po třináctibodové šňůře překlopilo vedení na svou stranu (28:25). Největší zásluhu na tom, měl reprezentant Šimon Puršl. Na to už se nemohl dívat Dantez Walton. Po tříbodové akci srovnal. Chytil slinu a do konce období trefil dalších jedenáct bodů.

Dvě a půl minuty před koncem první půle svítilo na tabuli 41:40. Do kabin ale domácí odešli v desetibodovém rauši.

Vyšel jim vstup rovněž do další liché čtvrtiny a po jejích třech minutách vedli největším rozdílem v utkání (61:45). Hostům vlil novou krev do žil Oleksandr Mishula. Stíhací jízdu svého týmu zahájil trojkou s faulem. Minutu a půl před koncem třetí epochy ztrácel pouhý koš.

V poslední desetiminutovce Beksa pláchla soupeři na jedenáct. Hosté se však silou vůle vrátili na dostřel jediného koše. Ani jeden z trojkových pokusů k vyrovnání nevedl. V šestkové přestřelce měli více štěstí domácí, když Walton své dvě pět vteřin před koncem zazdil. Brno už skórovat nestihlo.

Páté utkání je na programu v sobotu od 17 hodin.

Zdroj: Youtube

Adam Konvalinka (asistent trenéra domácích):

"Hodně těžké vítězství. Měli jsme skvělý vstup, kdy jsme Brnu utekli nechci říct jednoduše, ale hráli jsme svoji hru: jednoduchou, rychle dopředu. Brno se pak strašně jednoduše, rychlými protiútoky, vrátilo do zápasu a bohužel musím říct, že větší část utkání asi bylo lepší. My jsme ale hráli s nějakým bodovým polštářem, který nám pomohl. Na konci jsme to zvládli nechci říct krásou, ale bojovností a díky přispění Kamila Švrdlíka, který zahrál v koncovce skvěle. Jsme rádi za výhru, protože můžeme dát našim fanouškům další domácí zápas. Vytvořili skvělou atmosféru a doufám, že jich příští úterý přijde co nejvíc."



Kamil Švrdlík (hráč domácích):

"Asi to v některých úsecích vypadalo, že budeme mít utkání daleko lépe pod kontrolou, ale opak byl pravdou. Nakonec jsme se strachovali o výhru až do koncovky. Jsou tam věci, které musíme vyřešit líp, když vedeme. Jsme ale rádi, že jsme vyhráli, je to 2-2 a jedeme dál. V Brně musíme předvést ještě lepší výkon než dneska a včera."



Lubomír Růžička (trenér hostů):

"Skvělá reklama na basket. Dneska vyhrála Beksa, mohli jsme vyhrát my. Skvělá atmosféra. Kdybych měl být konkrétní, asi jsme našli trošku klíč, jak zastavit útok Pardubic, který nás trápil. I přesto, že jsme dostali 89 bodů, ve třetí a čtvrté čtvrtině už to bylo v obraně fajn. Od toho se musíme odpíchnout do dalšího utkání. Nic se neděje, je to 2-2 a uvidíme se v sobotu."



Šimon Puršl (hráč hostů):

"Byla to bitva, všichni to viděli. Zápasy s Beksou jsou i v normální sezoně vždycky hodně fyzické, v play-off o to víc. My jsme se připravovali na to, abychom lépe zvládali obranný doskok a nenechávali Pardubicím otevřené střely, ale myslím, že jsme se nezlepšili tak, jak jsme si přáli, nějaké doskoky pořád mšly. Play-off je ale dlouhé. Znovu si probereme věci, na kterých budeme chtí zapracovat a na domácí palubovce budeme hrát s větším sebevědomím."