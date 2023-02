SOBOTA 18.00: BK JIP Pardubice (4. místo, 13-8) – Sluneta Ústí nad Labem (5. místo, 13-8), hala Dašická

Oba tabulkoví sousedé mají postup do nadstavbové skupiny A1 dávno zajištěn, ale to nic nemění na důležitosti a atraktivitě souboje. Nevídaná vyrovnanost soutěže a minimální rozdíly mezi týmy značí, že v boji o co nejvýhodnější pozici pro play off půjde o každé vítězství. „Ústí jako každý rok táhne pět kvalitních cizinců plus dva tři zajímaví čeští hráči. Hraje na dost střel a dává hodně bodů. Náš cíl je jasný: zastavit jeho útočný talent, zvlášť hru 1 na 1, kterou mají američtí hráči rádi. Nechceme přijít o výhodu, kterou jsme získali prosincovým vítězstvím v Ústí. Myslím si, že v takto vyrovnané soutěži bude na konci dlouhodobé části rozhodovat každá výhra o tom, kdo si pro čtvrtfinále play off zajistí výhodu domácí palubovky, takže uděláme maximum pro úspěšný výsledek,“ hlásí trenér Pardubic Dino Repeša.

O čtrnáctou výhru v sezoně se porvou basketbalisté Pardubic s Ústím nad Labem.Zdroj: Milan Křiček

„Soupeř hraje v menším počtu lidí, takže na ně musíme tlačit a přeběhat je. Dávají teď spoustu bodů, nicméně naším cílem bude stlačit je co nejvíce pod 90 bodů, které v posledních zápasech střílejí. V první řadě musíme bránit 1 na 1, ale zároveň bude potřeba si dobře vypomáhat. Ústí má útočně velmi talentované hráče a uvidíme, jak si s nimi dokážeme poradit. Myslím si, že tenhle zápas bude velkou zkouškou pro naši obranu. Bude to boj o top čtyřku a pokud v ní chceme být, potřebujeme vyhrát,“ doplnil kapitán Tomáš Vyoral.