Jak dýchá klub po koronovirové době?

Od té doby co byly uvolněny podmínky nouzového stavu tým absolvoval zhruba dvouměsíční primárně kondiční přípravu. Ale zařazovali jsme i basketbalové prvky. Hodně jsme pracovali s mladými hráči, když jsme se propojili se skupinou Golden Talents. K 26. červnu se naši hráči rozjeli domů. Všichni kluci dostali měsíční individuální pán a znovu se sejdeme 27. července, kdy zahájí příprava na novou sezonu.

Jak se vládní opatření dotkla Beksy po sportovní stránce?

Především byla předčasně ukončena Kooperativa NBL. Hráči tak místo bojů v play off museli být po určitou dobu doma. Potom se někteří zúčastnili soutěží, které vypsala Česká basketbalová federace.

Rozjeli jste v klubu dlouhodobou strategii s výhradně českým jádrem. Jak vás hodně štvalo, že jste si nemohli ověřit nastavenou laťku výsledkem?

Když to řeknu natvrdo, tak pro nás to bylo na pytel. Na závěr sezony jsme se hodně těšili. Sice jsme v době ukončení sezony figurovali na šesté příčce, ale cítili jsme, že se nám jednotlivé články podařilo spojit. Herně i lidsky. Cítili jsme, že jsme pod vedením Kena Scalabroniho pevnější a pevnější. Převládalo obrovské zklamání. Všichni se také těšili na finále Alpe Adria Cupu. To se naštěstí uskuteční na začátku září.

A co ekonomické dopady covidu?

Po finanční stránce to byl samozřejmě průšvih a velký zásah do ekonomiky celého klubu. Spousta firem v regionu najednou odložili sport. Nedoplatily faktury. Některé teprve nedávno najely na plnou výrobu. Zaznamenaly jsme tedy zbrždění. Respektive momentální zbrždění. Co bude dál do budoucna, to nyní řešíme.

Máte nějaké plány, jak z toho ven?

My jsme si hned na začátku vypuknutí koronavirové pandemie vytyčili cíl, že se připravíme na ten nejkrizovější scénář. Například na další vypnutí ekonomiky v průběhu roku. Takže jsme se rozhodli podepsat co nejvíce mladých hráčů. Zafixovat jádro z Golden Talents. S tím, že po sezoně jsme měli u drahých smluv možnost klubových opcí. Buď hráče udržet, nebo kontrakty vypovědět. Chtěli jsme být připraveni od základu, aby mohl klub dál fungovat.

Snížili jste platy hráčů. Jak to nesli?

Ano, toto opatření platilo do konce června a jednalo se o snížení na 75 procent platu. Se všemi jsme se dohodli naprosto férově, což mě ukázalo jejich charakter. Musím také podotknout, že se to týkalo i managementu. V tomto případě se to řešilo individuálně. Někteří využili kurzarbeitu, někdo ošetřovného.

Znamená to, že patříte ke klubům, které měly finanční rezervy a byli jste připraveni i na takové neočekávané události, nebo žijete, jak se říká od výplaty k výplatě?

Předně musím říct, že s takovými věcmi jako celosvětová pandemie se nikdy nedá počítat. A nežijeme ani od výplaty k výplatě. Všechny závazky vůči hráčům máme splněny. K 15. červenci dostali poslední výplatu. Tedy za červen. Nikomu nic nedlužíme a to jedno z velkých vítězství loňské sezony.

Třeba v některých hokejových organizacích v rámci šetření zrušili hráčům smlouvy. O něčem takovém jste neuvažovali?

Do toho jsme jít nechtěli. Naopak. V koronavirové krizi jsme se domluvili na nějakém ponížení platu, s tím že hráčský potenciál si zafixujeme na další roky.

Našel jste něco pozitivního na tak negativní době?

Je to na hlubší filozofickou debatu. Nicméně každý z nás se nějakým způsobem zklidnil. Zpomalil to hektické tempo a uvědomil si své životní priority. Když to vezmu po sportovní stránce, otevřel se prostor na doléčení všech šrámů. Daleko dříve jsme mohli začít kondiční přípravu na další sezonu. Mohli jsme udělat více try outů pro hráče, na které jsme byli enormně zvědavi. Vyzkoušeli jsme hráče z jiných kubů, kteří byli v tu dobu volní. Kromě Čechů i Slováky.

Basketbal nezahálel ani v nejhlubší krizi. Co jste říkal na projekty federace Shot out či 1 on 1 Challenge?

Vlastně to byl jediný kontakt se sporte. My jsme stáli u jejich zrodu. Všechny kluby jsme se v tom vzájemně podporovaly. Chtěli jsme ukázat nejen partnerům, že basketbal nespí v žádné době. Nakonec se obě soutěže našly oblibě i mezi fanoušky. Lidi na ně dokonce mohli sázet u renomovaných kanceláří, které se navíc staly partnery projektu. A navíc jsme dosáhli týmového úspěchu ve střelecké soutěži. Škoda jen, že se nepřipojily všechny kluby. Vytváříme na ně tlak, že do budoucna jejich odmítavý postoj nechceme.

Týmovou soutěž v Shot outu ovládlo vaše duo David Škranc - Josef Potoček.

Já jsem o nich nepochyboval. Věděl jsem, že Jurečka bude favorit, on je totiž neskutečná opakovačka. Také jsem věděl, že Pepino i David nepodléhají emocím. Oni neukazují žádné emoce nahoru ale ani dolu. V tomto ohledu jsou konstantní. Ukázalo se co udělá psychika. Druhý opavský hráč Šiřina je výborný střelec, ale pak se zalekl.

V soutěži jeden na jednoho se stalo stropem umístění Kamila Švrdlíka ve čtvrtfinálové osmičce.

Kamil je držák. Na něm bylo vidět, jak mu soutěžení strašně chybělo. Za to pro Tomáše Tkadlece to byla odměna za to, jak pracoval v tréninku. On je to také hladový kluk. Tomáš Vyoral v obou soutěžích doplatil na to, že se vyboural na kole. Ještě k té soutěži jeden na jedna těší nás, že byla hodně sledovaná. Dokonce jsme se začali bavit na asociaci klubů, jestli nezařadit tyto soutěže na All Stars Game či samostatně.

Neudržitelný Půlpán

Od veselejšího tématu k tak trochu smutnému. Pardubický kádr utrpěl citelné hráčské ztráty. Tu nejpřekvapivější způsobil Viktor Půlpán.

Viktor měl být budoucností pardubického basketbalu. V klubu byl od jedenácti, v chlapech sedm sezon. Ken, když přišel, mu povídal, že to je jeho tým. Však mu také dopřával na palubovce hodně minut. Byl to jeden z našich klíčových hráčů a chtěli jsme na něm stavět naši hru. Finančně jsme už ale vážně nemohli jít víc nahoru. Kdyby se daly platy hráčů odtajnit, tak to udělám. Viktor od nás obdržel nabídku na tříletý kontrakt. Osobně a už v lednu. Mezitím změnil agenta. Pak vypukl koronavirus. My ale stále drželi částku a pořád spolu jednali. Měli jsme obrovský zájem ho udržet. Potom se ale rozhodl pro Brno a já to respektuji. Je to zkrátka byznys mně nezbývá nic jiného než mu poděkovat za odvedené služby.

Ještě před Půlpánovým „útěkem“ oznámil konec kariéry kapitán Radek Nečas.

Byla to dávno dopředu avizovaná věc. Radkovi je čtyřicet let, pro náš klub odvedl skvělou práci. Odešel sice pro nás v nevhodnou dobu, na druhou stranu není jednoduché vytvořit v klubu pozici jako je sportovní ředitel. O tomto postu jsme spolu debatovali už od Vánoc, kdy přišel se svým stanoviskem. Kvůli tomu jsme ho zařadili do vzdělávacího programu. S předstihem se podílel na skládání týmu pro příští sezonu.

Co bude náplní jeho práce?

Převezme některé mé kompetence. Chceme, aby se ještě víc zintezivnila práce sportovního úseku. Máme v plánu daleko víc propojit se s mládeží. Vytvářet vztahy s volnými hráči. Víceméně klub se dostal na určitou křižovatku. Buď jsme mohli posílit obchod a přivést z venku nějakého obchodního manažera, který se bude starat o partnery a já bych se naplno věnoval sportovní části, nebo naopak obnovit funkci sportovního ředitele. V Radkovi vidíme charakterově dobrého člověka, který má nejen jméno ale také rád výzvy.

Do této doby jste přivítali v A týmu jedinou novou tvář, kterou je slovenský borec Jakub Merreš. Bude i posilou?

Nutno dodat, že zatím. V Jakubovi vidíme velký příslib. Kdybych ho měl k někomu přirovnat, tak by to mohl být mladší Kamil Švrdlík. Má obrovskou atletičnost, skvělé nohy, hlad po hře, chuť vítězit. Trochu bojuje s individuálním potenciálem. Přesto ve slovenské lize dával průměrně 14 bodů. Je to reprezentant své země. Podepsali jsme s ním dlouholetou smlouvu a chceme s ním pracovat. Její součástí jsou individuální tréninky. Pevně věříme, že pro Kooperativa NBL to bude plnohodnotný pivot.

Kromě Švrdlíka tvoří vaší podkošovou sestavu jen samí mladíci. Není to ošemetné?

Hlavně je to realita. Výkony Prokopa Slaniny měly vzrůstající tendenci, Petr Heřman, který hostoval rok v Brně se jevil dobře v posezonních trénincích. Věříme, že budeme mít vyrovnanou čtveřici pivotů.

Beska se vydala cestou českého jádra. To ale pro tuto sezonu kromě Švrdlíka a Vyorala tvoří hráči do pětadvaceti let věku. Nebudou chybět zkušenosti?

Jsme si toho vědomi. Podstoupili jsme souboje o některé zkušenější hráče, které z respektu k nim nebudu jmenovat. Mohu prozradit, že ve dvou případech se jednalo o hráče reprezentačního kalibru. Nepovedlo se, jdeme dál. Třeba to vyjde za rok… Naše vize se nezmění.

Při podpisu smluv jste vsadili na mládí. V Pardubicích nic výjimečného. Přesto není jich nějak hodně?

Je jich moc. Proto stále jednáme o příchodu nějakého zkušeného hráče na perimetr a také si necháváme prostor pro post rozehrávače. Tam bude dominantní Tomáš Vyoral a větší šanci chceme dát Michalu Svojanovskému. Tak jako to bylo před lety v případě dua Ell Sanders - Viktor Půlpán. Ale nemusí to fungovat, proto ta zadní vrátka. Mladý kluk může být sebevíc talentovaný, ale ten tlak ho semele.

Jaké ambice může mít Beksa při kvalitě takového kádru?

Těžko se o tom hovoří dva měsíce před vypuknutím sezony. Není uzavřen nejen náš kádr, ale ani ostatních klubů. Teď se zdá, že jsme prázdní, ale jeden podpis může vše změnit. Další otázkou, zda-li budou moct přicestovat ze svých zemí cizinci. Například s Američany to v této době nevypadá vůbec dobře.

Výjimky neexistují…

Nyní z jiného soudku, jak si stojí basketbal v podpoře města?

Město Pardubice je v naší organizaci minoritním akcionářem. Podporuje nás dotačními prostředky, podporuje projekt Golden Talents i činnost A týmu. V minulém roce navýšilo podporu o dva miliony korun. Máme s ním reklamní smlouvu. Město basketbal podporuje.

Přesto z vašeho klubu zazněla výtka na město ohledně výše financí pro hokej.

Zmíněná výtka se týkala jednání o prodeje hokeje, respektive o fungovaní basketbalu v aréně. Na to, že jsme rok a půl jednali s městem o tom, že chceme narovnat podmínky v aréně a ve finále zjistili, že se nikomu nepodařilo vyjednat výjimku o fungovaní jiné městské společnosti v aréně, tak to pro nás bylo zklamání.

Tedy nevadí vám primárně, že město pumpuje do hokeje obrovské peníze?

Samozřejmě, že se do hokeje pumpují obrovské peníze, ale to nechci hodnotit. Město se ocitlo v situaci, že nový majitel byl na koni, a tak si vyjednal ty nejlepší podmínky. Já budu komentovat jen basketbal. A my jsme se ocitli v situaci, že nemáme v aréně skoro žádné podmínky. Vznikla tvrdá nájemní smlouva, která je stoprocentně ušitá pro hokej. Nám vadí, proč to musí být 100 a 0 a ne 90 a 10. Nová nájemní smlouva akcionářské dohody mezi městem a hokejem je taková, že hokej má právo na celou arénu. Na patnáct plus deset let na všechny časy, které tam jsou. A to vypadá na hodně dominantní postavení.

Kromě ledního hokeje se do nejvyšší soutěže probojoval také pardubický fotbal. Nezhorší to postavení basketbalu?

(zamyslí se) Fotbalistům postup přejeme. Co se týče sponzorů, v tuto chvíli nedokážu odpovědět. Je pravda, že všechny tři subjekty o kterých je řeč, mají nějaké stejné obchodní partnery. Mám na mysli regionální firmy. Troufám si říct, že ten poměr přidělovaných peněz se nezmění. Tedy, doufám, že se to nějak radikálně nezmění. Myslím si, že tři extraligové sporty se dají ve městě jako jsou Pardubice utáhnout. Pan Pitter se zmínil, že chtějí navýšit rozpočet o patnáct milionů. Počítá s dalekou větší podporou agentury STES, která prodává reklamní práva, stejně jako v hokeji BPA.

Sportovními Pardubicemi nyní rezonuje téma rekonstrukce fotbalového stadionu. Ten je teď tvrdě prosazován. Co vy na to?

Ano, ten se tvrdě prosazuje. Tohle je ale otázka pro představitele města. Já to nedovedu vyčíslit. Vnímám to spíš jako politickou záležitost. Pro nás jako prioritní zázemí je projekt Dukla sportovní. A my z toho nechceme uhnout a tvrdě si zatím půjdeme. Nejde jenom o nás. V projektu je osm memorand svazů. Stadion fotbalistům přejeme, ale nechceme, aby to bylo na úkor dalších projektů. Které jsou navíc pro víc sportů, nejen pro nás.

Po koronavirové době se ale dělaly na městu škrty, což se dotklo právě Dukly sportovní.

Něco se uzmulo, na druhou stranu se svolávají další jednání. Projekt rozhodně neusnul, ale Letní stadion už je v jiné fázi. Ve fázi výběrového řízení. To znamená, že za dva měsíce může být vybrán investor. Když se dohodne s městem, tak se to může rozjet. Nicméně také do Dukly sportovní se už něco zainvestovalo. Konkrétně patnáct milionů za projektové dokumentace. Běží to od roku 2014, je o to zájem. Dukla sportovní bude, jde jen o to kdy a jak velké financování se na to sežene.