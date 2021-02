To by ani snad nebyly Pardubice. Pod novým trenérským vedením vesměs vítězí. Nicméně si už několikrát dokázaly notně zkomplikovat situaci. Nejinak tomu bylo ve čtvrtfinále Českého poháru. Ve třetí čtvrtině si vybudovaly sedmnáctibodový náskok, o který přišly. Přesto v koncovce Brno přetlačily.

Pardubičtí obři vstoupili do utkání s chutí útočit a ještě větší bránit. Brnu nedovolili za minutu a půl jediný bod a sami se ujali vedení 4:0. Soupeř odpověděl minišňůrou a poprvé se dostal do plusu. To se mu povedlo v první čtvrtině už pouze jednou za stavu 16:15. Závěrečné tři minuty ale vyšly, podle zápisu, domácím na jedničku. Po bodové sérii 10:0 odskočili soupeři na devět bodů. Na začátku druhého kvartálu svůj slibný náskok posunuli na dvojciferný. Jihomoravanům dlouho nedovolili dostat se pod sedm bodů, až přišla poslední minuta prvního poločasu a ti dokázali ve finiši stlačit manko z deseti na šest bodů. Beksa vedla také proto, že za dvacet minut vyprodukovala jen dvě míčové ztráty.

Energii ze závěru prvního poločasu však nechalo Brno v kabině. Naopak pod kotlem přiložili pardubičtí basketbalisté a po minutě a půl druhé půle vedli o šestnáct bodů. V první pětiminutovce jim perfektně fungovala střela za tříbodovým obloukem. Zaznamenali hned pět dlouhých tref, tedy více než v celém prvním poločase. Dlouho to vypadalo, že třetí dějství plně ovládnou. Tři minuty před jejím koncem se ujali nejvyššího vedení v zápase (68:51). Jenže hosté na přelomu třetí a čtvrté epochy zareagovali šňůrou 13:0. Dostali protivníka pod tlak a v tu chvíli čtyřbodovou ztrátu stáhli na dva body. Potom však začal úřadovat do té doby střelecky neviditelný kapitán Švrdlík, který dal šest bodů v řadě. Ovšem ani vedení 77:71 jeho týmu nestačilo. Tým z pod Špilberku nasadil k mohutné stíhačce, která vyvrcholila dvě minuty před koncem. Teprve potřetí v utkání se dostal do plusu (82:80). V závěru však měli více sil i přesnější mušku Východočeši. Nejdříve vyrovnal jejich nejpilnější muž Vyoral (27 bodů), aby kormidlo k vítězství nasměroval těžkou trojkou na hraně časového limitu Dunans. Potom Beksa získala sporný míč a po faulu Vyoral proměnil obě šestky. Poslední dva koše zápasu už nic na pardubickém postupu nezměnily.

Pardubice – Brno 89:84 (25:16, 44:38, 68:61). Body: Vyoral 27. Dunans 16, Švrdlík 13, Heřman 12, Svoboda 11, Potoček 8, Slanina 2 – Blake 21, Puršl 16, Půlpán 14, Bálint 13, Georgiev 9, Krakovič 5, Nečas a Farský po 3. Rozhodčí: Baloun, Vošahlík, Linhart. Fauly: 21:27. Pět faulů: 37. Bálint (Brno) Trestné hody: 29/38 – 13/22. Trojky: 10:11. Doskoky: 47:39. Hráno bez diváků.

Ohlasy trenérů

Adam Konvalinka (kouč BK JIP Pardubice): ”Bylo to obrovsky těžké, zvlášť v situaci, kdy jsme šli z plus 17 na minus 2 body a člověk tam stojí a říká si: ”Co teď s tím?” Užívám si ale každý den v této pozici a doufám, že hráčům naše hra sedí, protože jsme hodně zlepšili herní projev a je to vidět i na výsledcích a postupu od nadstavbové skupiny A1 v lize. Jestli jsem teď víc vyčerpaný, nebo dojatý? Ve mně se to vždycky rozpoltí, že jsme tam měli krásný úsek na plus 16, ale pak následovala sekvence, kdy jsme deset minut nebyli schopní dát koš a soupeř šel přes nás. Náskok jsme získali hlavně díky obraně, soupeř moc nevěděl, co na nás, nebo na svoje poměry ani netrefoval a my to měli o dost jednodušší. A pak se to otočilo, my jsme se trápili v útoku a v obraně měli problémy hlavně s Blakem. Rytmus nám rozhodila zóna soupeře i rostoucí únava Tomáše Vyorala, i když od začátku ledna na kondici hodně pracujeme a nejsou s tím problémy. Tomáš takhle aktivně hrát chce a je na to připravený. A naštěstí na konci jsme to zase přitáhli a vyhráli.”

Lubomír Růžička (kouč Basket Brno): ”Nám utekl kus první čtvrtiny se šňůrou 0:10 a pak přišla druhá šňůra 0:9 za našeho vedení 82:80. Tam jsme zápas ztratili a jsme smutní, ale sezona jde dál. Do minusu jsme se dostali tím, že jsme nedávali, fyzicky zaostávali na doskoku a byl to pro nás velký zápas, kde jsme se dlouho vypořádávali se zbytečnou nervozitou. Až zóna nám pak pomohla k obratu na plus dva.”