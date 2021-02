Basketbalisté BK JIP Pardubice prohráli v semifinálovém utkání Českého poháru s BC Geosan Kolín 82:86, a tak se v nedělním odpoledním duelu o 3. místo utkají s královéhradeckými Královskými sokoly.

“O motivaci je postaráno. S Hradcem Králové to máme v ligové sezoně 1:1, nejspíš se už nepotkáme, takže tenhle zápas dostává další punc regionálního derby - navíc o medaili, kterou si všichni přejeme! Únava jde stranou, tohle bude boj. Rozhodne naše koncentrace a vstup do utkání. Nesmíme soupeři dovolit nás rozhodit změnou obrany, proti semifinále s Kolínem také potřebujeme zlepšit doskok, hlavně na obranné polovině hřiště,” řekl pardubický trenér Adam Konvalinka.

“Je to zápas o medaili, takže každý by se na něj měl namotivovat. Co se týče sil, neměl by to být problém, dříve se hrály tři zápasy ve třech dnech, teď byl v turnaji jeden volný den, navíc - když to odlehčím - někteří jsme ušetřili nějaké síly v semifinále kvůli faulům. (pousmál se) Pro nás je velkou motivací získat medaili, protože v první půlce sezony jsme měli svoje problémy a jakákoliv medaile je jednak dobrým úspěchem, a pak i povzbuzením pro náš tým. Očekávám, že zápas s Hradcem bude podobný tomu s Kolínem: i Hradec střílí hodně trojek, včetně pivotů, také oni hrají v úzké rotaci. My potřebujeme víc běhat a dát nějaké jednoduché koše z rychlých protiútoků. To se nám v semifinále moc nedařilo a naše hra tím trpěla. Pokud se nám to podaří, v utkání o 3. místo, budeme to mít jednodušší,” uvedl za hráče BK JIP Kamil Švrdlík.