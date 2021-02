Sobota, 17.00: Pardubice - Kolín.

Tenká linie. To je čtvrtfinálová čára, která odděluje úspěch a neúspěch. Pardubičtí basketbalisté chodili, i v zamrzlé republice, po velmi křehkém ledě. Nicméně se do vody nepropadli a tak si o tři dny prodloužili svůj pobyt na nymburském Final 8 Českého poháru. Dnes v semifinále vyzvou na kordy Kolín. A v neděli si zahrají o některý z cenných kovů.

Vyždímaný či dojatý…

Čtvrtfinálová překážka se jmenovala Brno a nepřelézalo se přes ní lehce (89:84). Beksa si totiž situaci zkomplikovala. Řeklo by se znovu…

„Bylo to obrovsky těžké, zvlášť v situaci, kdy jsme šli z plus sedmnáct na minus dva body. Člověk stojí u lavičky a říká si: Co teď s tím? Naštěstí jsme to v koncovce zase přitáhli a zvítězili. Zdá se, že hráčům naše hra sedí, protože jsme hodně zlepšili herní projev a je to vidět i na výsledcích,“ vyzdvihuje práci svou i kolegů Nečase s Bohunickým, hlavní pardubický kouč Adam Konvalinka.

„Po utkání jsem nevěděl, jestli má být víc vyčerpaný, nebo dojatý. Ve mně se ty pocity vždycky rozpoltí. Měli jsme v hře krásný úsek, ale pak následovala sekvence, kdy jsme dlouho nebyli schopní dát koš a soupeř šel přes nás. Rytmus nám rozhodila brněnská zóna i rostoucí únava Vyorala. Tomáš ale takhle aktivně hrát chce a je na to připravený,“ vysvětluje Konvalinka proč nestáhl ze hry svůj klenot.

Nastolit svoje tempo

Pardubičtí basketbalisté stejně jako v lize tak v poháru zvládli situaci, kdy se jejich protivník přes ně přehnal ve skóre, i když ztrácel více než patnáct bodů. S nadsázkou řečeno: nechají soupeře namlsat a pak jim v koncovce zasadí smrtelnou ránu… Co jim na tuhle „taktiku“ odpoví dnes v podvečer Kolín?

„V posledních zápasech základní části i teď ve čtvrtfinále proti Brnu jsme si potvrdili, že doopravdy můžeme porazit kohokoliv. Takže karty pro semifinále jsou rozdané fifty fifty,“ tvrdí pardubický lodivod..

Středočeši chytili v letošní sezoně obrovskou fazonu. Válí jak v lize, tak v Českém poháru. Nejdříve v osmifinále vyběhli s Děčínem a problém jim nedělaly ani v prvním střetu v nymburské bublině Svitavy.

„Předpokladem pro náš úspěch bude rozbít pohodu kolínským hráčům. Myslím si, že když jim soupeři umožní, aby hráli to, co chtějí, aby si udržovali svoje tempo, hraje se jim o poznání lépe. My se proto budeme snažit hrát naším tempem. To znamená rychle, aktivně, hodně chodit útočně doskakovat, aby se s námi nadřeli. Budeme se chtít opřít o týmový výkon na obou polovinách hřiště,“ ordinuje plány svému týmu Konvalinka.

V ligové sezoně to mají Pardubice s Kolínem také fifty fifty. Nejdříve v silně oslabeně sestavě nestačili v tamní hale Spojů, aby pak doma svého dnešního soka zdolali.

S Kolínem máme v lize lepší bilanci než se Svitavami, pro nás je to určitě hratelný zápas. Klíčovými faktory budou naše obranná fáze, doskok a bojovnost. Jsme jeden zápas od finále, takže motivace je obrovská. Všichni to chceme uhrát a uděláme pro to maximum,” burcuje pardubický pivot Prokop Slanina.

Pardubice v případě vítězství narazí ve finále na Nymburk, pro kterého by měl být Hradec Králové snadným soustem. Pokud prohrají čeká je právě východočeský rival. A to by byl pikantní duel!

Peterka očekává velkou školu

Sobota, 13.30: Hradec Králové - Nymburk.

Hradec Králové vs. USK Praha. Šťastný hradecký kouč Lubomír Peterka.Zdroj: Královští sokoliHistorický úspěch. Dříve otloukánek ligy, teď semifinalista Českého poháru. Hradec Králové vyřadil USK Praha a může dále snít sen o své první velké medaili také v mužském basketbalu. Pravda, zbude na něj „jen“ bronz. Samozřejmě v případě, že duel o třetí příčku zvládne.

Cestu do finále Královským Sokolům jistojistě zatarasí český hegemon jménem Nymburk. V jeho případě je úplně jedno, že se celý finálový turnaj odehrává v jeho hale. Hradec má na výběr. Buď pojede na plný plyn s cílem uhrát co nejpřijatelnější výsledek, nebo ušetří síly pro nedělní bitvu o bronz. Kolín i Pardubice jsou daleko daleko přijatelnějším soupeřem než český mistr. I s ohledem na poslední ligový střet, kdy Sokoli odešli z utkání jako zpráskaní psi. Nebo na skutečnost, jakým způsobem Nymburk rozsekal v pohárovém čtvrtfinále Opavu. A to se prosím jednalo o souboj prvního se druhým po základní části Kooperativa NBL…

„Pro náš klub už je velký úspěch být mezi nejlepšími čtyřmi v poháru. S Nymburkem to bude nejspíš velká škola, ale nedáme mu to zadarmo. No a v neděli se pokusíme poprat o medaili,“ vyhlašuje královéhradecký trenér Lubomír Peterka.

Jeho tým navíc bude mít dvojnásobnou výhodu. V případě výrazného vedení Nymburka může nechat hrát lavičku a pošetřit klíčové hráče na neděli. Navíc oproti druhému poraženému semifinalistovi bude mít Hradec více času na odpočinek. Utkání o třetí místo totiž zahájí v 15.30 hodin. Naproti tomu finálový zápas je naplánován na sedmou večerní. A do Nymburka dorazí televizní štáb z Kavčích hor.