Beksa přitom nastupovala do utkání s vážným handicapem. Kvůli zranění chyběl v sestavě ústřední hráč i nejlepší střelec Tomáš Vyoral. Jenže spoluhráči dokázali jeho těžký bodový výpadek nahradit. Také proto, že navrátilec Dominez Burnett hned zapadl do soukolí pardubického stroje, podobně jako při předchozím angažmá.

„Samozřejmě nás mrzí prohra po vyrovnaném průběhu. Byli jsme i celkem dlouho ve vedení, ale zradila nás hra do zóny, kterou Kolín hrál víceméně skoro celou čtvrtou čtvrtinu. My než jsme na to našli recept, tak jsme se dostali do ztráty, kterou si Kolín v koncovce pohlídal,“ okomentoval průběh zápasu pardubický pivot Kamil Švrdlík, který se vytáhl sedmnácti body. „Nakonec jsme to dotáhli ještě jednou trojkami, ale to už je o nějakém štěstí. Kolín to pak došestkoval do konce. Mrzí nás to, ale byly tam pozitivní věci, ze kterých můžeme čerpat do našeho dalšího působení v A1. Doufám, že se z toho poučíme,“ hledal Švrdlík pozitiva na nadprůměrném duelu, jemuž scházeli snad jednom diváci v hledišti.