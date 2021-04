Jejich prvním soupeřem po návratu bude domácí USK Praha. A Sovám má Beksa co vracet za prohru z 10. března.

Skupina A1

Středa, 18.00: USK Praha (4. místo, 16 výher/11 proher) – BK JIP Pardubice (6., 11/15).

Návrat z karantény má dvě roviny. Na jednu stranu jsou hráči méně rozehraní, na tu druhou však nesmírně natěšeni. A to je také případ pardubických dlouhánů.

„Bude to pro nás trochu specifický zápas. Nicméně motivace a těšení je velké, protože jsme dlouho nehráli,“ předesílá pardubický kouč Adam Konvalinka.

„Jako důležité faktory vidím eliminaci klíčové trojice domácích, kterou tvoří Sehnal, Štěrba a Proleta. Pokud se nám to podaří, zvýší se naše šance na úspěšný výsledek. Naší snahou zároveň bude zapojit co nejvíce hráčů do rotace. Po dlouhé době nastoupíme téměř kompletní a zápasovou zátěž budeme chtít rozložit mezi větší počet hráčů, abychom se co nejdříve dostali do zápasového tempa.“ podotýká Konvalinka.

Prodloužil kontrakt a těší se na další výzvy. Tou první je pro Kamila Švrdlíka zápas na pražské Folimance.

"USK asi bude o něco rozehranější než my, nicméně podobnou situací si už prošla spousta týmů a všechny si s tím musely poradit. V naší momentální pozici jsou zbývající zápasy v nadstavbě především o tom, abychom se co nejlépe připravili na play off. Musíme se snažit navázat na to, o co jsme se snažili před karanténou, jak co se týče nějakých obranných principů, tak útoku. Nadcházející zápasy budou důležité i pro naše sebevědomí. Play off budeme začínat venku, takže každá venkovní výhra v nadstavbové části nás povzbudí. Naše poslední utkání jsme odehráli právě proti USK a prohráli jsme, nicméně tehdy nám chybělo několik důležitých hráčů, kdežto teď budeme téměř kompletní a uděláme maximum pro úspěšný výsledek,” slibuje pardubický kapitán Kamil Švrdlík.