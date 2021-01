A když už jsme u té železniční terminologie, tak Beksa při kroku za obrozením zdolala Kolín, tedy jedinou hlavní vlakovou zastávku na trase Pardubice - Praha… Určitou měrou se na tomto počinu podílela nová trenérská dvojice Adam Konvalinka - Radek Nečas.

„Po první čtvrtině, kdy jsme nechali Kolín tvořit a byli jsme trošku pozadu, jsme v té druhé dominovali. Mohli jsme se dostat do většího vedení a zápas možná dotáhnout do úspěšného konce rychleji, ale kromě psychické stránky se projevilo i to, že fyzicky na tom nejsme úplně nejlépe,“ přiznává Konvalinka, který dodává: „Nicméně jsme zbytek utkání zvládli. Pro nás bylo úplně jedno jestli vyhrajeme o bod nebo o patnáct. Prostě šlo o to vyhrát a nastavit si hlavy na to, že můžeme nepříjemnou sérii zlomit. Po dlouhé době jsme v obraně nezmatkovali a drželi se stanoveného plánu. Stále však máme na čem pracovat.“

Po zranění se na palubovku vrátil T.J. Dunans a jeho přítomnost se promítla do sebejistoty i větších možností dalších hráčů.

„Vítězství je pro nás velmi důležité, protože potřebujeme vyhrávat, abychom mohli do play off. Klíčovými faktory byly naše obrana a v útoku dobrý pohyb míče. Velmi dobře jsme si ho podávali a hráli jsme víc spolu,“ podotýká Dunans.