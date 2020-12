Čtvrtek, 17.30: BK JIP Pardubice (4 výhry/6 proher) - NH Ostrava (3/6); sportovní hala Dašická.

Protivníka ani nemuseli sáhodlouze studovat na videu. S Novou Hutí se totiž střetli v neděli na přípravném turnaji v Polsku. V utkání o třetí místo prohráli o jediný bod. Nutno poznamenat, že nemohli nasadit do hry reprezentační duo Tomáš Vyoral - Kamil Švrdlík, které bylo v tu dobu v Litvě.

"Asi budeme moci využít nějaké poznatky z nedělního vzájemného utkání v Polsku, na druhou stranu lze očekávat, že čtvrtek bude určitě trochu jiný. My jsme se v Polsku dlouho snažili držet širší rotaci a až ke konci, když to bylo vyrovnané, jsme hráli o vítězství, ale měli jsme v tom zápase ve hře všech dvanáct hráčů. Zásadním poznatkem je, že se s Ostravou dá hrát vyrovnaně i v tak mladé sestavě, jakou jsme ve Varšavě měli, takže s návratem Vya a Kamči stoprocentně chceme vyhrát. Co se týče klíčových faktorů, hodně určující bude doskok a to, zda budeme hrát chytře a rychle. Troufnu si říci, že máme širší rotaci než Ostrava, a pokud se nám to podaří naplnit, budeme v mnohem lepší pozici,” podotýká pardubický asistent Adam Konvalinka.

Na polské palubovce nechyběl ani podkošový hráč Petr Heřman.

“V nedávném vzájemném utkání na turnaji v Polsku jsme viděli, že jejich rozehrávač Alleyn hraje hodně agresivně, celá hra ostravského týmu jde skrz něj. Věřím, že když dokážeme ubránit jeho nájezdy doprava a některé další prvky, které zdobí jeho hru, tak bychom měli odejít ze zápasu jako vítězové. Po našich neúspěšných výsledcích před reprezentační přestávkou všichni cítíme tlak, abychom hráli lépe, ale rozhodně z toho nejsme nějak vynervovaní. Spíš si myslím, že nás to motivuje, abychom se do toho pořádně opřeli a zase najeli na vítěznou vlnu,” říká pardubický pivot. (zz)