Zápas se dlouho vyvíjel velice příznivě pro hosty. Už v prvním kvartálu si vypracovali dvojciferný náskok (29:13). Ještě ve ve čtrnácté minutě vedli o čtrnáct. Jenže pak se začali dostávat do problému jejich klíčoví hráči (Rikič a Vyroubal). Šli dolů z palubovky a domácí, kteří přidali i na agresivitě trpělivě ukrajovali z manka. Do kabin odcházeli s přijatelnou ztrátou, která činila čtyři body.

„V první polovině jsme měli velký problém zastavit útok USK, hráli opravdu velmi dobře,“ hodnotil pardubický kouč Kenneth Scalabroni.

Ve třetím dějství začaly kralovat obrany nad útoky, a v té závěrečné padlo dohromady jen dvaadvacet bodů. Infarktová bitva vyvrcholila v poslední minutě. Domácí sniper Tomáš Vyoral trojkou čtyřicet jedna vteřin před klaksonem otočil na 72:71. USK zazdili útok a po jejich faulu Kamil Švrdlík zahodil obě šestky. Hlavu si však drbal nemusel, protože Vyroubal poslední akci zápasu nechal na obroučce.

Hrdinou utkání se stal znovu Tomáš Vyoral, který i zásluhou svých třiceti bodů pokořil čtyřtisícovou metu v NBL!

„Nezpanikařili jsme v těžkých situacích. Opravdu jsme se opřeli do obrany, ale to se zase podepsalo na našem špatném útoku. Ne vždycky můžete vyhrát jednoduše, o to víc si vážím této výhry, podotýká Scalabroni.

BK JIP Pardubice – USK Praha 72:71 (20:31, 43:47, 60:63). Body: Vyoral 20, Švrdlík 18, Slanina 8, Dunans 6, Svoboda a Heřman 4, Tkadlec 3 – Štěrba 24, Samoura 14, Mareš 12, Vyroubal 11, Rikič 9, Kocáb 2. Rozhodčí: Vyklický, Vošahlík, Vondráček. Fauly: 20:25. Trestné hody: 22/18 – 19/16. Pět faulů: Rikič, Samoura. Trojky: 7:6. Doskoky: 45:32. Hráno bez diváků.