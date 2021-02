Evropské zkušenosti má z Polska, Řecka a Finska, tuto sezonu začal v Mexiku a přichází zkvalitnit hru Turů pod oběma koši. Premiéra naznačila, že by americký hromotluk mohl tuto roli úspěšně plnit.

„Na to, že je s námi dva dny i s cestou a soutěžní zápas hrál naposledy někdy v září, tak jsem byl s jeho výkonem spokojen,“ uvedl na jeho adresu svitavský trenér Lukáš Pivoda. Pinkston sehrál necelých jedenáct minut, za tu dobu doručil do soupeřova koše jedenáct bodů (z toho dvě trojky), doskočil čtyři míče a získal na svoji osobu čtyři fauly. „Měl tam dobré věci, měl tam i věci horší, ale jakmile se dostane do formy, tak jsem přesvědčen, že bude přínosem,“ dodal kouč Pivoda.

Ten měl týden čas na zapracování posily do herních systémů. Další ligové utkání čeká na svitavské basketbalisty již 30. ledna v Děčíně.