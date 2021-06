Běhy, skoky, vrhy. Jiskře šlo všechno a vyhrála druholigové kolo

Ligové soutěže týmů mají za sebou zdárně uspořádána úvodní kola. Poté, co v květnu musely být plánované závody zrušeny, se v červnu běhat, skákat a házet konečně dalo, takže se i reprezentanti Pardubického kraje mohli pustit do akce. Výsledkově to od nich nebylo vůbec zlé…

To je kauf. Z Nového Města v Litomyšli hostující Matouš Budig (153) je posilou, jakou si každý atletický tým může přát. | Foto: Deník/Radek Halva

O smůle mohou hovořit prvoligové atletky z Vysokého Mýta. Poslední osmé místo by na první pohled mohlo svědčit o tom, že na rivalky nestačily, což je ovšem povrchní hodnocení. Vždyť dokonce překonaly hranici sta získaných bodů, ale v extrémně vyrovnané soutěži jim to na lepší umístění nestačilo, což se stane opravdu málokdy. Nejlepší vyslankyní vysokomýtských barev byla Sabina Duchoslavová, která si mimo jiné připsala prvenství na 100 metrů překážek (14,68), její parťačka Tereza Korhoňová zase vyhrála v oštěpu (42,31). Druholigisté odpálili sezonu v Ústí nad Orlicí a mezi muži se tam dočkala úspěchu Jiskra Litomyšl. Pět vyhraných disciplín a čtrnáct bodujících atletů, to jsou vynikající čísla značící přesvědčivé prvenství v prvním kole. Jiskře se náramně vyplatilo angažování silných běžců z Nového Města na Moravě. Matouš Budig navázal na svoje loňské výkony a ve skvostných časech vyhrál stovku (10,70) i dvoustovku (21,52). Petr Vitner dominoval na středních tratích a není divu, vždyť jde o mnohonásobného medailistu z republikových šampionátů. Přemožitele nenašel na půlce (1:57,30) a na 1500 metrů (4:05,31). Družstvo jako obvykle podrželi i vrhači, z nichž Tomáš Kozák vyhrál kouli (15,02). Bodově nejvíce mu přispěl, kdo také jiný, nestárnoucí Pavel Baar, a to druhými místy na 110 metrů překážek, v trojskoku a oštěpu. Ivo Strnad bodoval pátým místem v tyči a možná, že se stal historicky prvním sedmdesátníkem, jenž dosáhl na ligové úrovní na bodované umístění. Za zmínku stojí i výsledky třetího týmu v pořadí AC Pardubice, jemuž skoro polovinu bodového zisku zajistila dvojice Matyáš Franěk – Jakub Mareček. První jmenovaný byl vůbec nejúspěšnějším atletem celého mítinku, zapsal 31 bodů za vítězství v dálce a na krátkých překážkách, druhý byl na 400 metrů překážek, navíc pomohl ke druhé pozici pardubické sprinterské štafetě. Podobně výborně závodila při druholigové premiéře žen jeho klubová kolegyně Pavla Kvasničková, která byla nejrychlejší na hladké i překážkové stovce a také jako členka štafety. Týmově na tom ovšem lépe byly vyslankyně Atletiky Chrudim, které se díky vyrovnanosti vyšvihly na druhé místo, což je jejich nejlepší výsledek za poslední dobu. Oporou kolektivu byla čerstvá juniorská vicemistryně republiky v sedmiboji Klára Bažoutová, jež se dostala třikrát do TOP 3 a v oštěpu za 40,65 m zvítězila. Totéž se povedlo i Lucii Dvořákové v tyči (360) a Karolíně Netíkové v trojskoku (10,58). Atletické soutěže družstev 1. liga ženy – skupina B – 1. kolo ve Staré Boleslavi: 1. Atletika Stará Boleslav (157 bodů), 2. Sokol Kolín (149), 3. VTŽ Chomutov (145,25), 4. Sokol Hradec Králové (144,25), 5. AC Slovan Liberec (124), 6. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (122,25), 7. AC Mladá Boleslav (104), 8. AC Vysoké Mýto (100,25). 2. liga muži – skupina C – 1. kolo v Ústí nad Orlicí: 1. Jiskra Litomyšl (186), 2. PSK Olymp Praha B (161), 3. AC Pardubice (125), 4. AC Čáslav (111), 5. AC TJ Jičín (110), 6. Hvězda Pardubice B (85), 7. SK Aktis Praha (85), 8. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (84). 2. liga ženy – skupina C – 1. kolo v Ústí nad Orlicí: 1. SK Nové Město nad Metují (129), 2. Atletika Chrudim (118,5), 3. AC Čáslav (117,5), 4. AC TJ Jičín (116), 5. SK Kotlářka Praha (110), 6. Hvězda Pardubice (109), 7. SK Aktis Praha (108), 8. AC Pardubice (85), 9. TJ Nové Město na Moravě (61).