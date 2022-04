Zaslechl jsem z kabiny, že jste úplně vyždímaný. Znamená to, že jste nestačil nabrat mezi třetím a čtvrtým duelem nové síly?

Mezi zápasy ve dvou dnech není na regeneraci vůbec žádný čas. Člověk do toho musí jít naplno, není se na co šetřit. Důvod k tomu, nevyčítat si, že jsme nedali do zápasu všechno. Každý z týmu jezdil po hřišti na sto padesát procent a nechal na hřišti všechny síly.

V obou zápasech jste se stal tou pravou vůdčí osobností. Jak vám tato role sedí?

Nemůžu si stěžovat na nedostatek práce (usměje se). Snažím, se co můžu. Ve druhém zápase jsme ale měli nedostatky v útoku. Lépe řečeno, neproměnili jsme hodně otevřených střel. Včetně mě. V play off se musí podobné pozice dávat. Pak se nám dýchá daleko lépe. Hra se otevře pro další kluky.

Poté co jste ve třetím utkání sestřelil Brno osmadvaceti body, nabádal trenér Růžička, že na vás musí při zranění Půlpána něco vymyslet. Ve čtvrtém jste jich dal „jen“ dvacet. Měl jste to těžší?

Určitě bylo těžké prosadit se přes brněnskou obranu. Nicméně těžší byla skutečnost, že už jsem jel na rezervu. Nebylo to jenom o mně, ale o celém týmu.

Do druhého domácího utkání jste vstoupili v exhibičním módu. To vám první vítězství ve čtvrtfinále fouklo takový vítr do plachet?

Celé čtvrtfinále s Brnem je taková psychická hra. V obou zápasech v Brně domácí trefovali střely, které normálně nedávají. Respektive z rukou hráčů, kteří v této činnosti tolik nevynikají. Právě proto, že hráli v psychické pohodě. My jsme se museli dostat do jejich hlav, což se nám ve třetím zápase povedlo. Ověřili jsme si, že s nimi můžeme hrát, že je můžeme porazit. Vydřenou výhrou, kterou jsme srovnali stav, jsme soupeři zřetelně vzkázali, že série je znovu otevřená.

Z nádechu exhibice se zrodilo nefalšované drama. Třikrát jste ztratili dvojciferné vedení. Co se dělo?

Máme úseky, kdy nám to jde. Vedeme o deset, ale neumíme se Brnu utrhnout na větší rozdíl. Soupeř vždy vytáhne nějakou trojku, nebo mu dovolíme lehké koše a dotáhne se. Zbytečně jsme si zkomplikovali situaci. Kromě těch lehkých košů, nedáme šestky, ztrácíme míče. Toho bychom se měli vyvarovat.

Klíčový hráč týmu BK Pardubic, Tomáš Vyoral. Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Obrana je alfou i omegou play off

Před sérii se hovořilo o tom, že Brno je pro Beksu hůře čitelné. Není to po pardubických zápasech spíše naopak, viz lví podíl Vrankoviče na druhém vítězství?

Myslím si, že po zranění Pulpyho a Nečase máme do rotace daleko více hráčů. To ale ke sportu patří. Neohlížíme se na to, kdo chybí Brnu. Soustředíme se sami na sebe. Naším jediným cílem je dojít si pro ty čtyři výhry.

Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Ve čtvrtém zápase série Brno netradičně ovládlo doskoky. Pod oběma koši kraloval zejména Puršl. Jak si vysvětlíte tuto dominanci?

Nechci to na nic schvalovat, ale možná nám v podkošových soubojích chyběly síly. Berme jako fakt, že nás přeskákali. Budiž to pro nás ponaučení a motivace pro další zápas.

V sobotu vás čeká třetí venkovní zápas. Z dvou předchozích ale vyplynulo, že Brno nemá úplně domácí prostředí. Kdo je na koni?

Brno hraje doma, před sérii bylo favoritem. My jsme si ověřili, že se u nich dá hrát. Minimálně jeden zápas jsme tam mohli vyhrát. Musíme se držet naší hry, nesmíme se nechat vyprovokovat k ničemu jinému.

Dvakrát jste prohráli, dvakrát jste vyhráli. Našli jste už na Brno recept?

Musíme se prezentovat poctivou obranou, která je alfou i omegou play off. Nemůžeme dostávat skoro sto bodů. Když soupeře stlačíme pod osmdesát bodů, existuje velká šance, že zvítězíme.

Jisté je jedno. Dvěma výhrami jste si zajistili návrat do Pardubic pro šesté utkání. Vyplnila se vaše předpověď i přání v jednom: Ukážeme Brnu, kdo je na Dašické doma. Co byste řekl na adresu fanoušků Beksy?

V obou utkáních byli diváci úžasní. Naplnili rčení, že jsou šestým hráčem. Posílali nám na hřiště energii, za což jim všichni děkujeme. Už jen pro ně bychom se chtěli vracet na Dašickou za stavu 3:2 pro nás. Klidně by mohlo těch lidí přijít ještě víc. To by Brno zažilo ještě větší peklo než v předchozích dvou utkáních.