V odlišné situaci. Oba týmy by letos měly čeřit vrchní vody tabulky. Zatím ale prognózy naplňuje černý kůň soutěže, ne ten pardubický oř. Společné mají to, že v týdnu vyhrály svůj zápas v Alpe Adria Cupu. Otázkou ale zůstává, jakým je tento evropský pohár vůbec měřítkem…

„Kolín má napříč oběma soutěžemi pět výher z šesti zápasů. To svědčí o tom, že má výbornou formu. Soupeř je dobře vedený, hraje s velkým sebevědomím, zvlášť v útoku. Určitě k nám přijede jako favorit,“ vzdává se role papírově silnějšího pardubický kouč Dino Repeša.

„Klíčové faktory jsou z našeho pohledu dva: vrátit do hry všechny zraněné hráče a kontrolovat doskok. Očekáváme velmi těžký zápas, ale pokud se nám podaří zvládnout dva výše uvedené aspekty, budeme mít velkou šanci vyhrát.“

Jeden z dosavadních tahounů Beksy se jmenuje Michal Svoboda. Jeho střelecký apetit bude proti kolínským Medvědům zapotřebí. Také proto, že možná nenastoupí Petr Šafarčík, který pamatuje plodná léta v kádru protivníka.

"Proti Kolínu nám vždycky fungoval rychlý přechod do protiútoku. Hrát rychle, běhat dopředu, to bude cesta i tentokrát. Klíčové také bude, abychom byli dostatečně agresivní, aby se hostující hráči nedostali do tempa, protože když se Kolín dostane do tempa, už je hodně těžko zastavitelný. Všichni se na zápas těšíme. Uvědomujeme si, že potřebujeme vyhrát. Řekl bych, že právě výhra nad Kolínem by nás mohla nakopnout k nějaké delší vítězné šňůře, kterou bychom potřebovali, abychom naši ligovou bilanci postupně vylepšovali," přemítá Svoboda.